Bancomat, se premi QUESTO tasto perdi TUTTO | Il conto ti viene prosciugato in 3 secondi

Cosa vuol dire che se premete questo tasto al bancomat, rischiate di perdere tutto in pochi secondi? Facciamo chiarezza.

Se prima ritirare al bancomat i contanti dal nostro conto, era un’azione praticamente comune, oggi giorno sta diventando poco usata. Questo perché, sono molti i cittadini che decidono di pagare in modo digitale, utilizzando quindi la carta di debito, oppure le varie app a disposizione.

Questo perché, oltre a essere più veloce è anche più sicuro per quanto riguarda i furti di borse e portafogli. Per questo non è raro che oggi giorno in tasca si hanno giusto 5 euro per le emergenze, ma che poi il più grosso si paghi con la carta, con Satispay e così via.

Così facendo anche l’evasione fiscale è più sotto controllo, visto che i pagamenti sono molto spesso tracciati, proprio per evitare operazioni misteriose attraverso il pagamento con i contanti.

A prescindere dalla tendenza, sono comunque molte le persone che prelevano ancora i contanti, come per esempio le persone anziane. Per questo motivo è utile sapere che se si preme quel tasto, potrebbero prosciugarvi il conto in giro di poco.

La rivoluzione dello sportello bancomat

La rivoluzione digitale nel mondo è in corso, visto che sono sempre di più le differenze tra il passato e il presente in merito alla tecnologia. Ovviamente tante altre ne arriveranno in futuro e un primo cambiamento lo stiamo vedendo proprio nei metodi di pagamento più gettonati. Se una volta i contanti erano all’ordine del giorno, oggi le abitudini stanno cambiando, in quanto molti più cittadini usano la carta e altri metodi “tascabili”, chiamiamoli così.

Oltre a questo, potrebbe arrivare presto una novità che sta facendo storcere il naso ai puristi, in quanto i futuri sportelli del bancomat potrebbero non avere più la fessura dove inserire la carta di debito per prelevare o per svolgere le altre operazione, bensì potrebbero dover utilizzare la carta con la funzione contactless come già si fa con il POS, appoggiandola quindi sullo schermo dello sportello ATM. In questa maniera, ci sarebbero meno possibilità di clonazione, nonché sarebbe prolungata l’usura della banda magnetica della carta.

Attenzione al tasto che premete

Rivoluzione a parte, cosa vuol dire che i cittadini dovrebbero fare attenzione al tasto che premono allo sportello del bancomat, in quanto potrebbero vedersi prosciugare il conto in pochi secondi? Come leggiamo da financecue.it, c’è un’abitudine che la popolazione dovrebbe correggere, parliamo della stampa della ricevuta dopo aver prelevato.

Il problema principale è che molti buttano quel tagliandino per terra o nel cestino senza strapparlo, così facendo lasciano alla mercé di tutti, i propri dati sensibili, dove i più scaltri potrebbero addirittura avere le basi per prosciugare il conto. Per questo motivo potreste o non stamparla, facendo anche un favore all’ambiente, visto che ormai con le app e notifiche varie abbiamo la prova dell’avvenuto prelievo, oppure stampatela, ma nel momento in cui non dovesse più servirvi, bruciatela o strappatela in pezzi piccoli (buttandoli nel cestino e non per terra), mettendovi così al sicuro da occhi indiscreti.