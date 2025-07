Borgo a Mozzano, al via I giovedì della Banda: tre serate di concerti sul territorio

Protagonista degli eventi di questo luglio sarà la Merciful Band, la banda musicale della Misericordia di Borgo a Mozzano.

L’estate di Borgo a Mozzano si arricchisce di una nuova iniziativa musicale che unisce tradizione, socialità e territorio. È in partenza “I giovedì della banda“, il ciclo di tre concerti estivi promosso dalla Merciful Band, la formazione musicale legata alla Misericordia di Borgo a Mozzano.

Un progetto pensato per portare la musica direttamente tra le persone, valorizzando spazi pubblici e contesti sociali diversi, in collaborazione con realtà locali e comitati cittadini.

Il primo appuntamento si terrà giovedì 10 luglio alle ore 21 a Cune, nell’incantevole cornice dell’Orto del Prete. La serata è realizzata in collaborazione con il Comitato Paesano, e promette un’atmosfera conviviale e partecipata, nel segno della musica dal vivo e del legame con la comunità.

Il secondo concerto è in programma per giovedì 17 luglio alle ore 18:30, stavolta con una destinazione speciale: la Residenza Sanitaria Assistenziale “Convento San Francesco“. L’esibizione sarà dedicata agli ospiti della struttura e ai loro familiari, in un momento di condivisione e vicinanza che conferma la vocazione solidale della Merciful Band e il suo impegno nel portare cultura e bellezza anche in luoghi spesso dimenticati dal circuito degli eventi.

Tre serate di musica veramente speciali

La rassegna si chiuderà giovedì 31 luglio alle ore 21 con un concerto presso la scuola di Piegaio, frutto della collaborazione con l’associazione locale “Chi c’è c’è“, da sempre attiva nel promuovere eventi che favoriscono la partecipazione e la vitalità del territorio.

Con questo ciclo di eventi, la Merciful Band si conferma non solo come protagonista della vita musicale del Borgo, ma anche come promotrice di un’idea di cultura diffusa, inclusiva e profondamente radicata nei luoghi e nelle relazioni umane.

Un’occasione speciale per fare comunità

“I giovedì della Banda” non è solo una rassegna estiva, ma un gesto di prossimità musicale che attraversa il territorio e abbraccia comunità diverse, mettendo in dialogo musica, solidarietà e identità locale.

Un’occasione per ascoltare, incontrarsi, sentirsi parte di una comunità davvero viva e partecipare alla costruzione di un’estate condivisa, aperta e accogliente.