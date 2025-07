Castelnuovo Garfagnana Calcio: tutte le novità della squadra per affrontare la prossima stagione di Eccellenza Toscana

Prende sempre più forma la rosa del Castelnuovo Garfagnana Calcio: c’è già il nuovo mister e qualche conferma tra i giocatori.

Il Castelnuovo Garfagnana si presenta ai nastri di partenza della stagione 2025/2026 di Eccellenza Toscana con rinnovata ambizione e un’identità ben definita.

Dopo un campionato chiuso al quinto posto, la società lucchese conferma il direttore sportivo Antonio “Tony” Nelli e affida la guida tecnica a Luigi “Gigi” Grassi. Scelta che segna l’inizio di un nuovo ciclo, all’insegna della continuità strategica ma anche della volontà di alzare l’asticella.

In campo, il Castelnuovo riparte da una solida ossatura: Lorenzo Lunardi, Antonello “Mimmo” Ramacciotti, Endri Leshi, Niccolò Casci, Amine El Hadoui, Elia Tocci e il capitano Giacomo Cecchini vestiranno ancora il gialloblù. Una base coesa e collaudata che offrirà al nuovo tecnico margini di manovra sin dai primi giorni di preparazione.

Nella scorsa stagione, il Castelnuovo ha collezionato 48 punti in 30 partite, con 14 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte. Il bilancio reti (41 fatti, 38 subiti) è sintomo di equilibrio, ma anche di un margine di crescita necessario per puntare più in alto.

Bilanci e prospettive per il Castelnuovo Garfagnana

La semifinale playoff, vinta 2-1 in trasferta contro il Cenaia, ha dimostrato che la squadra sa reggere la pressione. Tuttavia, il salto di qualità richiesto per lottare stabilmente al vertice non può prescindere da un attacco più prolifico e da una difesa più ermetica.

Il compito di Grassi sarà duplice: mantenere lo spirito di gruppo che ha caratterizzato la squadra nella passata stagione e introdurre soluzioni tattiche in grado di potenziare la fase offensiva. Sul mercato, ci si attende almeno un innesto di peso in attacco e un rinforzo in difesa con esperienza nei campionati dilettantistici.

Obiettivo: accedere alla Serie D

Il progetto tecnico è chiaro: confermare la competitività mostrata nel 2024/2025, ma con l’obiettivo dichiarato di accedere alla Serie D.

Con una società solida alle spalle, uno zoccolo duro confermato e una guida tecnica motivata, il Castelnuovo ha tutte le carte in regola per essere protagonista. Grassi dovrà dare subito un’identità chiara alla squadra e valorizzare l’equilibrio tra esperienza e gioventù. I presupposti ci sono tutti: ora, la parola passa al campo e alla continuità del lavoro settimanale.