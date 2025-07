BOOM DI PATENTI REVOCATE | Il nuovo limite d’età fa strage tra gli over, questi gli sfigati che devono girare in bici

Come mai si parla di boom di patente revocate per un nuovo limite di età inserito? Facciamo chiarezza.

Ogni Stato ha delle ordinanze differenti in merito alla guida, alle patenti da prendere e ai limiti di età imposti. Per quanto riguarda in Italia, a prescindere dal tipo di patente da prendere, in grandi linee seguono spesso lo stesso iter.

Quindi seguire delle lezioni di teoria e svolgere un esame scritto e un altro di pratica. Potrebbero esserci delle variazioni per patenti che prevedono di bypassare la teoria, nel momento in cui si sono già seguite le lezioni per un’altra patente, come per esempio la patente BE se il cittadino ha già preso la patente B.

Ogni tipo di patente che permette di poter guidare un veicolo diverso, ha dei limiti di età per poterle prendere, così come prevede un tipo di esame differente, la possibilità di guidare per un certo periodo e così via.

Eppure nonostante tutto, la voce che c’è una sorta di boom di patenti revocate per il nuovo limite di età sta facendo agitare la rete. Ecco di cosa stiamo parlando.

Come funziona in Italia per prendere le varie patenti

Chissà perché quando si parla di patente, si pensa immediatamente alla B, cioè quella per poter guidare le auto, in realtà ce ne sono molte di più e in Italia sono previste delle regole per poterle prendere. Per farvi qualche esempio: già solo per la patente per la moto, quindi la A, si divide a sua volta in A1 per cui l’età minima è di 16 anni e che comprende i motocicli fino a 125 cc e 11kW e i tricicli sotto i 15kW, oppure la A2 con un’età minima di 18 anni per moto fino a 35 kW, arrivando poi alla A per un’età minima di 24 anni (o 20 anni con 2 anni di A2) per una moto di qualsiasi potenza e così via.

Oltre a queste abbiamo la patente D che è per l’autobus, oppure la C per il camion e così via. Ognuna prevede dei limiti ben precisi e se per la patente B non sono previsti limiti di età per non poterla più utilizzare, se non la conferma da parte del medico che il guidatore disponga dei parametri di salute necessari, per altre non è così.

Boom di patenti revocate

Chiarito il concetto del paragrafo precedente, come mai si parla di boom di patenti revocate tra i cittadini che hanno superato un certo limite di età? Facciamo chiarezza in merito. Come accennato prima, quando parliamo di patenti, non ci riferiamo soltanto alla B come pensano in molti, ma in questo caso parliamo della patente D1, introdotta nel 2013, serve per poter guidare i minibus, cioè autobus con un numero di posti compresi fra 9 e 16, conducente incluso, per i mezzi privati. Per poter conseguire questa patente, dovrete avere almeno 21 anni, mentre per la D dovrete avere minimo 24 anni, oppure 21 se avrete conseguito in contemporanea anche il CQC.

Come possiamo leggere da financecue.it, in base a quanto riportato da patente.it, per la patente D è previsto un rinnovo ogni 5 anni fino a 60 anni. Da questa età fino ai 68 anni verrà rinnovata annualmente e infine dopo i 68 anni non sarà più possibile rinnovarla e quindi non potranno più essere guidati gli autoveicoli per il trasporto di persone con più di 19 posti, conducente incluso, come per esempio autobus e filobus.