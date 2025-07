STOP ALL’IMBARCO, questi oggetti comunissimi sono vietati in crociera | Migliaia di passeggeri lasciati a terra

Non tutti lo sanno ma se non volete ricevere uno stop all’imbarco, questi oggetti sulla nave da crociera non li potete portare.

Le vacanze estive sono iniziate e ovviamente le mete per i cittadini sono diverse, le quali variano sia in base al proprio budget che al luogo scelto. C’è chi poi decide di spostarsi in auto, chi in treno, chi in pullman, arrivando alla nave.

Molti infatti si godono una crociera, di quelle che si vedono alla pubblicità, fatta di divertimento, musica, buon cibo e quella piscina che fa venire voglia di tuffarsi dallo schermo del televisore.

Chissà come mai però, in molti pensano che ci siano regole soltanto se si deve prendere un aereo, ma in realtà non è così visto che i controlli vengono svolti ormai su parecchi mezzi, proprio per evitare problemi di sicurezza.

Per questo motivo, se quest’anno avete deciso di partire in nave, sappiate che ci sono oggetti che assolutamente non dovete portare se non volete ricevere uno stop all’imbarco.

Alcuni consigli da seguire per fare una crociera

La prima operazione da compiere ovviamente quando si decide di prenotare una crociera è quella di scegliere una buona compagnia, la quale offre diversi servizi, cabina inclusa, a prezzi decisamente abbordabili.

Tutto questo è anche possibile quando si pianifica la vacanza con largo anticipo, in modo da aggiudicarsi una buona offerta e ovviamente non dimenticate l’assicurazione di viaggio, in quanto gli imprevisti possono sempre capitare. In merito al bagaglio, ricordatevi di portare indumenti vari, in modo da poter fare un tuffo in piscina, passeggiare sul ponte e nel caso mettere una maglia calda, qualora l’aria condizionata a bordo fosse troppo alta. Oltre a questo e ad altri consigli che trovate in rete, cercate di godervi appieno il viaggio, visto che potrebbe non capitarvi più un’occasione così.

Cosa non portare in crociera

Ecco cosa non dovreste mai portare in nave da crociera se non volete ricevere un sonoro “stop” durante l’imbarco, anche perché sono molti che restano a terra per questa disattenzione. Dunque, come possiamo leggere da ispacnr.it, la lista è parecchio lunga di oggetti banditi a bordo, come per esempio: accendini, fiammiferi o altri dispositivi che producono fiamma libera e ancora armi di ogni tipo, coltelli, forbici, spray al peperoncino e così via.

Non solo questi anche monopattini, droni, strumenti per la pesca subacquea e tutti quei dispositivi che possono interferire con le operazioni di sicurezza che la compagnia segue in maniera rigida per garantire protezione ai passeggeri, allo staff e al mezzo. Chi dovesse essere sorpreso a portare gli oggetti inseriti nella black list, potrebbe ricevere una multa salta nonché il sequestro degli oggetti. Per questo motivo fareste meglio a informarvi sulla politica dell’azienda prima di imbarcarvi.