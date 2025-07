A Firenze è tutto pronto per il CONCERTO più atteso dell’anno | C’è chi viene dalla Francia per non perderselo

Fan in delirio per il concerto che si svolgerà nel cuore di Firenze.

Firenze ben presto si troverà ad accogliere uno degli eventi più attesi di quest’anno e a farà vivere al suo pubblico una di quelle serate che sarà a dir poco indimenticabile.

Nelle ultime settimane si parla di questo ovunque, sul web e sui social si sono diffusi messaggi, anticipazioni e biglietti terminati nell’arco di poche ore.

C’è chi già da molti mesi prima ha prenotato alberghi, ha organizzato viaggi con bus o auto e chi addirittura arriva direttamente dalla Francia, pur di non perdersi questo giorno.

Non sarà un semplice concerto, ma secondo quello che è trapelato in questi giorni, sarà un viaggio coinvolgente fatto di note, parole e immagini.

Tutto pronto a Firenze per l’evento

Per quest’esperienza, il pubblico è atteso è variegato ed eterogeneo, si è mobilitato da ogni parte d’Italia, ma anche dall’estero.

Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano ormai pochissimi giorni e l’energia della città si fa sempre più intensa. Non ci rimane quindi che scoprire chi ci sarà sul palco e chi sarà il protagonista di questo evento così atteso.

Il concerto più atteso dell’anno

Dopo l’enorme successo del tour teatrale Franciscus e l’acclamazione al Festival di Sanremo 2025 con “Quando sarai piccola” brano con cui si è aggiudicato il Premio Bigazzi per la miglior composizione e il Premio Sala Stampa Lucio Dalla, ad incantare il pubblico con il nuovo progetto live “Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025”, ci sarà lui, il grande Simone Cristicchi. L’evento si terrà il 22 luglio al Teatro Romano di Fiesole. L’amato cantautore, è pronto a dare vita ad un concerto, elegante e sorprendente. Ad ogni sua esibizione, Cristicchi mostra la sua innata natura di poeta della parola e interprete sensibile, che lo ha reso una figura di spicco nel panorama artistico italiano.

Lo spettacolo sarà un itinerario attraverso le tappe più significative della sua carriera: dagli esordi di Fabbricante di canzoni, che ne consacrò il talento, fino alle profondità tematiche dell’ultimo concept-album Dalle tenebre alla luce. Un racconto in musica in cui ironia e malinconia, leggerezza e introspezione si alternano trasportando il pubblico in un’esperienza emotiva intensa e autentica. In aggiunta a questo, ci sarà sarà la collaborazione con lo Gnu Quartet, ensemble dal timbro raffinato e imprevedibile, che in commistione con la storica band di Cristicchi produrranno un’inconfondibile cifra stilistica. Cristicchi Live 2025 sarà un’occasione imperdibile per assistere alla magia di un artista che trasforma ogni concerto in un’esperienza profonda e intensa, dando voce alla bellezza delle emozioni e alla profondità delle storie che ci abitano.