ULTIM’ORA – Le OLIMPIADI si spostano in Toscana | Grande colpo per la Regione, attesi migliaia di atleti

Ecco dove si terranno le prossime Olimpiadi: non hai bisogno di arrivare fino a Los Angeles per assistere alla competizione sportiva.

Giochi olimpici nel cuore del Bel Paese: è questa la notizia che ha fatto felici turisti e local in vacanza in Italia.

La gara più importante di tutte, a quanto pare, si terrà nella nostra straordinaria penisola.

Sarà la regione Toscana la sede della sfida agonistica più attesa di sempre.

Scopri le date, le location e tutti i dettagli dell’evento dell’anno.

Olimpiadi, la nuova competizione in Toscana

Le Olimpiadi sono un appuntamento imperdibile per tutti coloro che sono veri appassionati di sport ma anche per chi ama fare il tifo dal divano di casa propria, magari in compagnia di amici e parenti. Le Olimpiadi infatti, non sono una semplice gara sportiva ma sono una vera e propria istituzione e fanno parte della cultura occidentale, in particolar modo di quella dei popoli del mar Mediterraneo. Già nell’antica Grecia infatti, si svolgevano i giochi olimpici e nel 1986 sulla falsa riga delle gare elleniche, ad opera di Pierre de Coubertin, sono nate le Olimpiadi per come le conosciamo oggi.

Si tratta di un appuntamento molto speciale che si tiene ogni 4 anni. Ogni volta la competizione mondiale si svolge in una sede diversa, a seconda della scelta fatta da parte del Comitato Olimpico Internazionale, che prende in esame le candidature dei diversi Paesi del mondo. La prossima edizione si terrà dal 14 luglio 2028 fino al 30 luglio 2028. Le prossime gare contrassegnate dalla fiaccola olimpica si svolgeranno a negli Stati Uniti d’America e più di preciso in California, a Los Angeles. Tuttavia l’Italia sta per ospitare un evento sportivo internazionale di grande rilievo. Scopri di che cosa si tratta e preparati a partecipare per godere dello spettacolo live dello sport agonistico.

La gara sportiva e l’evento da non perdere

Come si legge su www.firenzetoday.it, la città del Giglio ben presto sarà protagonista di una competizione sportiva molto speciale. Si tratta del Pegaso Meeting, una manifestazione nota agli appassionati di sport. La specialità sarà l’atletica. L’atleta giamaicano Jordan Scott si misurerà con pedana del salto triplo. Vi sarà la sfida di salto triplo donne e a seguire quella dei 100 metri uomini categoria B. Successivamente, per i 100 metri Fispes donne, gareggeranno Ambra Sabatini, Giuliana Chiara Filippi e Diana Moraru.

Poi la gara continuerà con il lancio del peso uomini. Dopi gli agonisti si misureranno con il salto triplo uomini e con la gara dei 100 metri maschile, categoria A. Infine, Sabbatino e Yarrigo correranno gli 800 metri. L’appuntamento è presso lo stadio Luigi Ridolfi di Firenze alle ore 19:15.