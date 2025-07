Assunzioni scuola 2025: TI BASTANO 36 MESI per avere il ruolo | Ecco la procedura nascosta che cambia tutto

Come mai ti bastano 36 mesi per avere il ruolo ed essere incluso nelle assunzioni scuola 2025? Facciamo chiarezza.

I concorsi pubblici lo sappiamo bene, sono molto ambiti dai cittadini, in quanto, lavorare nel pubblico dà sicuramente delle garanzie rispetto al lavoro nel privato. In primis, una volta assunti a tempo indeterminato è difficile perdere il lavoro, a meno che ovviamente non si commettano gravi mancanze.

È anche impossibile arrivare una mattina al lavoro e trovare la saracinesca chiusa com’è successo a molti lavoratori, in quanto difficilmente gli uffici comunali chiudano i battenti dall’oggi al domani.

Per non parlare della retribuzione, in quanto in svariati contesti, è risultata essere maggiore rispetto ad altri settori. Ovviamente non è così facile accedere a questo comparto, visto che bisogna superare una prova scritta e una pratica, entrare in graduatoria e attendere la chiamata.

Per chi vuole entrare poi nel comparto scuola questo è il momento adatto visto che il nuovo piano di assunzioni scuola 2025, richiede 36 mesi per avere il ruolo. Ecco che cosa vuol dire.

La necessità di nuove assunzioni nel comparto scuola

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara il 14 luglio 2025, ha annunciato che ci sarà un nuovo provvedimento per l’anno scolastico 2025/2026, cioè l’assunzione in ruolo di 54.526 docenti in totale e come ha dichiarato lui stesso, sarà: “un passo decisivo verso una scuola più solida, stabile e capace di rispondere alle esigenze di tutti gli studenti”. Il decreto ministeriale prevede che 48.504 docenti saranno impiegati nei ruoli comuni e di sostegno, mentre 6.022 saranno adibiti al ruolo di nuovi insegnanti di religione cattolica, grazie al bando aperto nel 2024.

L’obiettivo principale è quello di garantire continuità didattica e stabilità non soltanto agli studenti ma anche ai docenti stessi. Inoltre il ministro ha sottolineato che di quei 48.504 docenti, 13.860 docenti saranno impiegati esclusivamente agli studenti con disabilità, per supportare una scuola più inclusiva. Questo intero piano è stato reso possibile dalle risorse che sono state stanziate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede l’ammodernamento del sistema scolastico, non soltanto a livello di strutture ma anche di risorse umane.

Assunzioni scuola 2025: ecco i requisiti richiesti

Vediamo insieme in cosa consistono queste nuove assunzioni 2025, per le quali basteranno 36 mesi per diventare di ruolo. Come possiamo leggere da Brocardi le immissioni di ruolo riguarderanno soprattutto: i docenti vincitori dei concorsi ordinari che sono stati banditi nel 2020 e nel 2023; i docenti delle graduatorie a esaurimento; i docenti di sostegno che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali dove vengono richieste supplenze con specializzazione; i docenti che sono idonei a partecipare alla religione cattolica che potranno accedere al ruolo dopo più di 20 anni, visto che l’ultimo concorso nazionale è avvenuto nel 2004.

Il reclutamento sarà su base provinciale e regionale e i docenti saranno destinati in base alle disponibilità che saranno comunicate dai vari Uffici scolastici regionali.