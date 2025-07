Lastra a Signa in lutto: chi era la vittima dell’incidente a Malmantile, lascia un figlio di 4 anni

Ricostruiamo l’incidente occorso lo scorso giovedì 10 luglio sulla via Vecchia Pisana, dove ha perso la vita il trentasettenne Matteo Caruso.

A giorni di distanza dall’incidente avvenuto giovedì 10 luglio sulla via Vecchia Pisana, resta viva a Lastra a Signa la commozione per la morte di Matteo Caruso, 37 anni.

L’uomo, molto conosciuto nella zona, lavorava per un’azienda che si occupa di noleggio e vendita di attrezzature per la climatizzazione. Viveva con la compagna e lascia un figlio di appena 4 anni, un dettaglio che rende il dramma ancora più acuto e condiviso dalla comunità locale.

La tragedia si è consumata intorno alle 21, in un tratto della via Vecchia Pisana nei pressi dell’ex mulino, al chilometro 1+200. Secondo le prime ricostruzioni, Caruso era alla guida di una Mini Cooper in compagnia di un amico di 43 anni, anch’egli residente a Lastra a Signa.

Per ragioni che restano ancora al vaglio degli inquirenti, la vettura si è scontrata frontalmente con una Dacia Duster che proveniva in senso opposto. L’impatto è stato devastante. Entrambi gli occupanti della Mini sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo.

La scena dell’impatto

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Signa, la polizia municipale, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, supportati dalle ambulanze della Misericordia di Lastra a Signa e della Pubblica Assistenza di Signa.

Nonostante i tentativi di rianimazione, per Caruso non c’è stato nulla da fare. Il suo amico è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico: le sue condizioni rimangono critiche. Ferito anche il conducente della Dacia, un uomo di 67 anni di Montespertoli, che però non sarebbe in pericolo di vita. La strada è rimasta chiusa per ore per consentire i rilievi tecnici, riaperta solo dopo ulteriori accertamenti nei giorni successivi.

Il lutto di un’intera comunità

L’intera comunità di Lastra a Signa si è stretta attorno alla famiglia di Matteo Caruso.

Il sindaco Emanuele Caporaso, insieme all’amministrazione comunale, ha espresso il proprio cordoglio, rivolgendosi anche alle altre persone coinvolte nell’incidente con un augurio di pronta guarigione. Restano aperte le indagini per chiarire ogni dettaglio della dinamica.