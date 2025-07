Fiamme sulle colline di Lucca: due elicotteri in volo, traffico in tilt sull’A11 | Caos ovunque

L’evento si è verificato lo scorso 24 luglio in località Chiatri, sul versante versiliese, sopra l’abitato di Massarosa.

Nel pomeriggio del 24 luglio un vasto incendio ha colpito la zona collinare di Chiatri, nel Comune di Lucca. Sul versante versiliese sopra Massarosa, generando una situazione di emergenza che ha coinvolto mezzi di soccorso, forze dell’ordine e cittadini.

Le fiamme si sono sprigionate a seguito dell’incendio di un mezzo pesante. Un autoarticolato che trasportava carta e alimentato a gas naturale liquefatto (GNL) in transito lungo la Bretella autostradale A11 Lucca-Viareggio, all’altezza di Bozzano, in direzione Viareggio.

Il rogo ha rapidamente coinvolto la vegetazione circostante, propagandosi per circa un ettaro e costringendo le autorità alla chiusura del tratto autostradale in entrambi i sensi di marcia. La colonna di fumo era visibile a chilometri di distanza.

Per motivi di sicurezza, il Comune di Massarosa ha invitato la popolazione a non aprire le finestre. L’emergenza ha richiesto un intervento coordinato su vasta scala. Oltre ai Vigili del Fuoco, sono entrati in azione due elicotteri della flotta regionale, squadre AIB, operai forestali e volontari sotto la direzione operativa del Comune di Camaiore. Con il supporto delle Sale operative di Lucca e Firenze.

I rischi del serbatoio GNL

A causa della presenza di GNL nel serbatoio del camion, è stato necessario l’intervento del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) da Firenze per la combustione controllata del carburante tramite fiamma viva.

Sul fronte sanitario, la Centrale Operativa 118 Alta Toscana ha attivato il piano di maxi emergenza. Diversi automobilisti erano rimasti bloccati all’interno della galleria autostradale, esposti a fumo e possibili sostanze tossiche.

Allerta revocata a inizio serata

Il pronto intervento di ambulanze e automediche ha permesso di gestire l’evento senza feriti. L’ospedale San Luca di Lucca è stato preallertato, ma non si sono resi necessari ricoveri.

L’allerta è stata revocata intorno alle 20:40, al termine delle operazioni di evaquazione e bonifica. Le autorità hanno espresso gratitudine a tutte le forze intervenute per la tempestività, la competenza e la professionalità dimostrate in una situazione complessa e potenzialmente molto pericolosa per la popolazione e per l’ambiente circostante.