Solo qui in Toscana trovi il PORCINO più BUONO d’Italia | Lo provi e crea dipendenza, lo dicono tutti

Non perderti l’evento che mette in scena il gusto, le tradizioni, e le migliori specialità locali in una cornice d’eccezione.

Porcino più buono d’Italia, se assaggi questo non torni più indietro

Il fungo porcino è un alimento pregiato, che rappresenta una vera e propria specialità italiana. Le zone dove si possono trovare più funghi sono quelle con terreni umidi, tra i boschi e i colli. Dunque regna nella zona appenninica. Il fungo porcino oltre a essere buonissimo è molto versatile e davvero povero di calorie come le altre specie di funghi, meno pregiate. Il suo carattere conquista tutti al primo assaggio.

Tra le specie estive ve ne sono alcune succulente e dalle caratteristiche eccezionali, che si prestano alla perfezione per la preparazione di specialità gastronomiche toscane. Se anche tu sei un amante del suo gusto deciso e avvolgente, scopri dove andare per assaggiare i funghi porcini più buoni in assoluto. Non te ne pentirai, perché sarà una vera e propria esperienza multisensoriale.

Dove andare per gustare i funghi pregiati, più saporiti del Bel Paese

Il posto dove andare per assaggiare degli ottimi funghi porcini è senza dubbio Borgo San Lorenzo, nel cuore della Toscana. Il piccolo Comune in provincia di Firenze è noto per le maioliche in stile liberty, l’artigianato e la cucina dai sapori intesi e capaci di esprimere l’identità del territorio. Qui al campo sportivo di Ronta, dal 18 luglio fino al 27 luglio 2025, si terrà l’imperdibile Sagra del tortello e del porcino. La manifestazione si svolgerà durante il weekend del 18, 19 e 20 luglio e il 25, il 26 e 27 luglio.

Questo caratteristico centro accoglierà una festa molto attesa per tutti i golosi, gli intenditori e gli estimatori che amano lasciarsi andare ai peccati di gola. Protagonisti della sagra saranno il gusto e le specialità realizzate secondo le antiche tradizioni locali. Qui si potranno gustare tagliatelle al sugo, carne alla brace, oltre che piatti a base di funghi porcini. In un’atmosfera di festa così, è impossibile non staccare la spina, e farsi conquistare dai colori e dagli aromi delle autentiche bontà del Mugello.