Toscana in festa, torna la SAGRA che fa impazzire tutti | BISTECCA da 1kg servita in 3 minuti: vietato mancare

Per la gioia dei commensali, torna in Toscana la sagra della bistecca che fa venire l’acquolina in bocca a tutti. Ecco di cosa parliamo.

In estate si assapora il profumo delle ferie estive, del “dolce far niente”, delle passeggiate serali, del cinema all’aperto, arrivando poi alle sagre di paese che allietano le serate dei cittadini, con piatti tipici e musica di ogni tipo.

Anche perché la maggior parte delle volte, quando ci sono queste feste locali, il prezzo del pasto o anche solo del biglietto d’ingresso, se presente, non è alto, per questo molti cittadini passano volentieri le serate all’insegna dell’armonia.

Ovviamente anche la Toscana non fa eccezioni e nei mesi estivi sono parecchi gli eventi ai quali potreste prendere parte, qualora vi trovaste da quelle parti per le ferie estive. In base al luogo scelto poi, potreste anche partecipare alla movida notturna in spiaggia che fa divertire tutti quanti.

A tal proposito, sarete felici di sapere che sta per tornare la sagra della bistecca che vi farà gustare le ricette tipiche toscane per cui molti turisti ogni anno, prenotano le ferie in questa meravigliosa regione italiana. Ecco di cosa stiamo parlando.

La fiorentina: la prelibatezza della Toscana

Come ben saprete, la fiorentina è uno dei piatti tipici della cucina Toscana, conosciuta e amata in tutto il mondo, anche perché la sua carne è diversa dagli altri pezzi che si possono acquistare in macelleria, visto che viene realizzata con il vitello della Val di Chiana, il cui taglio rende la bistecca succosa e morbida, motivo per cui la classica cottura si sposa bene con la sua consistenza.

Ovviamente non tutti i ristoranti presenti sono l’eccellenza per la preparazione della fiorentina, motivo per cui fareste meglio a fare una ricerca, leggendo anche i commenti e seguendo le indicazioni che i food blogger rilasciano. Inoltre ci sono articoli pubblicati proprio da importanti riviste che vi indicano i luoghi migliori dove mangiare questa bistecca ad arte come prevede la tradizione toscana.

Ecco dove trovare la sabra della bistecca

Se è la fiorentina che cercate, allora non potete perdervi questa sagra della bistecca, dove potrete gustare pezzi da 1kg serviti in tre minuti in questa festa imperdibile. Come riportano da firenzetoday.it, dal 25 al 27 luglio 2025, dovrete recarvi a Contrada Ferruzza a Fucecchio, per godervi il grande ritorno della sagra della bistecca alla ferruzza che quest’anno giunge alla sua diciottesima edizione.

Un appuntamento imperdibile per chi vuole assaporare la buona cucina tradizionale toscana, con quell’atmosfera festaiola che vi farà passare serate allegre e piacevoli. Oltre al buon cibo, è previsto anche un ricco programma di intrattenimento e per fare in modo di partecipare a tutto, fareste meglio a prenotare, vista l’alta partecipazione.