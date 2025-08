CONAD spiazza tutti: con una bottiglia vuota ti porti a casa la cena | Ecco come funziona il “trucco del secolo

Conad ha trovato il modo di farti guadagnare grazie alle bottiglie vuote. Ne basta una e ci fai i soldi. È il trucco del secolo.

La plastica è inequivocabilmente uno dei problemi ambientali più pressanti del nostro secolo.

Come spiega “Lagazzettadiviareggio.it”, ogni anno, si stima che tra i 4,8 e i 12,7 milioni di tonnellate di questo materiale finiscano in mare, con conseguenze devastanti per gli ecosistemi marini, la fauna selvatica e la salute umana.

Non solo la plastica provoca la morte di innumerevoli animali che ingeriscono o restano intrappolati nei rifiuti, ma quando è in decomposizione può essere pericolosa perfino per la salute umana, poichè rilascia sostanze chimiche tossiche che possono danneggiare l’acqua e il suolo e causare dei problemi di salute.

Tuttavia Conad ha escogitato un trucco che permette di affrontare il problema e che allo stesso tempo riempie le tasche dei suoi clienti. È talmente geniale che non si può che ritenere lo stratagemma del secolo.

Per affrontare quest’emergenza ambientale, nel mondo si stanno moltiplicando le iniziative volte a ridurre il consumo della plastica e a incentivare comportamenti più sostenibili.

Tra queste ce n’è una che si presenta anche come un’opportunità, poichè premia chiunque restituisce le bottiglie di plastica inutilizzate. In pratica trasforma un gesto ecologico in denaro.

Come spiega “Lagazzettadiviareggio.it”, Conad, con lo scopo di sensibilizzare le persone verso atteggiamenti sostenibili e promuovere uno stile di vita più attento alla cura dell’ambiente, ha avviato un progetto in collaborazione con Coripet, che non solo fa bene all’ambiente, ma anche alle tasche delle persone. È un sistema che trasforma le bottiglie vuote in buoni spesa.

Praticamente, scaricando l’app Coripet e registrandosi con la prorpia carta fedeltà Conad, portando le bottiglie di plastica in PET presso gli ecocompattatori presenti nei punti vendita Conad, è possibile ottenere dei punti che diventano poi dei buoni da spendere per fare la spesa. Ogni bottiglia vale un punto e una volta raggiunti i 200 punti, è possibile ottenere un buono da 3 euro da spendere per la spesa. Praticamente si tratta di un “trucchetto”, che non solo permette di guadagnare delle piccole somme, ma incentiva a rendere il riciclo non solo un dovere, ma anche un’azione conveniente, che contribuisce a un futuro più pulito e sostenibile.