STOP ai Bancomat, da inizio mese finisce tutto | La legge non ammette deroghe, o paghi o te ne torni a casa

Dimentica l’idea di poter pagare con il tuo bancomat: le regole sono cambiate, di nuovo, per l’uso delle carte di debito e di credito.

A partire dal prossimo mese fare acquisti presso gli esercizi commerciali sarà diverso.

L’annuncio ha suscitato il malcontento della cittadinanza e soprattutto di quella che era abituata ad affidarsi al Bancomat per pagamenti.

Incassi e transazioni non saranno più le stesse: scopriamo qual è la novità che coinvolge tutto il popolo italiano, e non solo.

Ecco che cosa sta accadendo e come mai i cittadini sono andati già su tutte le furie.

Stop ai Bancomat, la novità che rivoluzione il sistema delle transazioni e degli incassi

Siamo abituati da anni ormai a usare il bancomat per qualsiasi transazione, da quelle digitali a quelle tradizionali. Da quanto l’uso del Pos è diventato obbligatorio per gli esercenti, questa consuetudine si è diffusa sempre di più. Del resto, pagare usando un supporto fisico, anziché il denaro contante offre molti vantaggi. Uno di questi è di certo la praticità d’uso e la comodità perché si possono fare i pagamenti senza necessariamente avere l’obbligo di prelievo delle banconote. Inoltre è più facile tenere sotto controllo le spese e c’è anche un altro aspetto positivo non di poco conto.

L’uso di gli strumenti come carta di credito, bancomat e bonifici limita il fenomeno di furti e gli strumenti cosiddetti tracciabili non consentono di evadere facilmente le tasse. Proprio per questo grazie all’abitudine, ormai consolidata, di pagare bypassando il cash, gli incassi sono tutti tracciati e dunque si riduce l’evasione fiscale. Ora però qualcosa di nuovo bolle in pentola. Scopriamo di che cosa si tratta.

Cambiate nuovamente le regole applicate ai pagamenti con carta e Pos

Come si legge tra le ultime notizie pubblicate sul sito web www.lagazzettadiviaregio.it, a partire dal 1° giugno 2025 il sistema Bancomat è stato fortemente trasformato. In particolar modo, stanno gradualmente cambiando le tecnologie dei supporti di pagamento tramite carte e mezzi contacless e dunque anche i dispositivi POS, che si trovano presso gli esercizi commerciali.

Questa importante modifica non rappresenta un ritorno al passato. Anzi, non solo il bancomat potrà essere usato ovunque ma i negozianti e gli esercenti non potranno più rifiutare i pagamenti con supporti diversi dal denaro contante. Il sistema Bancomat infatti sarà rinnovato e migliorato. Sarà più performante e adatto a wallet digitali e software che elimineranno la necessità di un supporto fisico come le carte. Dunque saranno superati i problemi tecnici e i limiti, come quello della soglia minima di importo consentito.