Eurospin, non crederai a chi produce i biscotti che compri ogni giorno | Costano una miseria ma alle spalle c’è il GURU

Lo sapevi che dietro gli amati biscotti Eurospin si nasconde un’azienda molto famosa nel nostro Paese? Scopri subito il suo nome

Eurospin è diventata ormai una delle catene più note nel nostro Paese. Con la sua proposta di prodotti a prezzi a dir poco competitivi, è riuscita a conquistare milioni di consumatori italiani.

Alla base del suo successo si deve la strategia vincente che combina convenienza e qualità, studiata appositamente per soddisfare le esigenze dei clienti.

La capacità di offrire prodotti di alta qualità ha reso oggi Eurospin un vero e proprio leader nel mercato della grande distribuzione.

La sua popolarità però, non si deve solo ai prezzi bassi, ma anche su una serie di promozioni che, ciclicamente si ripetono e attirano ogni tipo di cliente, dal risparmiatore alla famiglia numerosa.

Biscotti Eurospin, non solo buonissimi ma anche una produzione eccellente

Come anticipato, la nota catena ha perfezionato un modello che riesce ad equilibrare l’eccellenza con l’economia, una formula che sta conquistando sempre più italiani, soprattutto quelli che cercano una qualità senza spendere grandi cifre. Ma c’è un aspetto spesso sottovalutato e spesso poco conosciuto da molti consumatori, ovvero la produzione dei prodotti venduti a marchio Eurospin.

Ad esempio, chi compra regolarmente, i biscotti e merendine potrebbe non sapere che dietro a questi dolcetti così convenienti c’è una realtà ben più grande e consolidata di quanto ci si aspetti. Infatti i biscotti venduti nei punti vendita Eurospin non sono semplici prodotti da discount ma sono realizzati da alcune delle aziende più rinomate del panorama italiano.

Ecco chi si nasconde dietro i biscotti Eurospin

In molti rimarranno sorpresi quando scopriranno chi si nasconde dietro gli amati biscotti Dolciando. Incredibilmente, a produrli è lo stesso stabilimento che sforna le celebri Gocciole Pavesi. Lo stabilimento in questione è parte del grande gruppo Barilla, lo stesso che produce anche lapasta Barilla e i dolci della Balocco. Parliamo quindi di biscotti che escono dalle stesse linee produttive di alcuni dei marchi più amati dagli italiani, ma che arrivano sugli scaffali Eurospin a un prezzo nettamente più basso. Il motivo è che Eurospin lavora a stretto contatto con questi colossi dell’alimentare, realizzando prodotti a marchio privato che mantengono la stessa qualità, ma senza i costi di marketing e branding delle grandi etichette.

Oltre gli amati biscotti Dolciando ci sono altri nomi importanti. Ad esempio, Il latte UHT Land è fornito da Parmalat e da Gmundner Molkerei, in Austria, mentre lo yogurt Land è un prodotto di Trentinalatte, così come la marmellata. Il miele millefiori Dolciando arriva da Ucraina e Ungheria. E ancora, i biscotti frollini “Le 8 frolle”, sono prodotti da Mr Day, parte della Vincenzi Biscotti SPA. Insomma Eurospin è un luogo non solo dove il risparmio è garantito ma anche dove ci sono realtà produttive che fanno la differenza.