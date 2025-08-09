Conad, li hai sempre comprati senza sapere chi li produce | Si tratta del RE del GUSTO, fanne subito scorta

Questi prodotti non sono semplicemente della Conad. Non sapendolo, hai acquistato qualcosa di qualità. Ecco chi li fa.

Molte volte al supermercato, ci siamo ritrovati ad acquistare dei prodotti con la convinzione che siano di qualità solo perchè portano il nome di un grande marchio.

È una cosa del tutto normale, considerando che le nostre scelte sono spesso influenzate dagli spot pubblicitari, dalle confezioni accattivanti dei prodotti e dai loro stessi marchi.

Eppure, a volte, le sorprese più piacevoli si nascondono proprio negli scaffali più semplici, tra i prodotti che portano direttamente il marchio del supermercato.

Sembrano meno prestigiosi, quasi dei ripieghi, ma spesso offrono un’opportunità di risparmio senza compromessi sulla qualità. Come questo prodotto targato Conad, che è migliore di quanto possa sembrare.

La piacevole sorpresa dei prodotti Conad

Come spiega il sito “Inran.it”, il fenomeno che si trova dietro a queste “sorprese” si chiama private label e indica i prodotti che sono stati realizzati da un’azienda produttrice diversa da quella che li vende al pubblico. Praticamente, le grandi catene di supermercati come Conad, Coop oppure Esselunga, si rivolgono a dei produttori di fiducia per realizzare articoli che poi commercializzano con il proprio marchio.

In questo modo, da un lato il supermercato non deve investire in costose campagne pubblicitarie o testimonial famosi e dall’altro il consumatore può beneficiare di un prezzo più accessibile. Lo stesso accade con questo prodotto della Conad, che è prodotto nientemeno che dal “re del gusto”. È di grande qualità.

Un noto nome dietro al marchio

Scegliendo il prodotto che porta il marchio del supermercato, potrebbe significare per il cliente un “accontentarsi” di scegliere un prodotto di serie B piuttosto che uno di qualità. In realtà, acquistando un prodotto a marchio del supermercato, non solo il consumatore riesce a risparmiare, ma mantiene un’alta qualità, in quanto dietro a quel prodotto ci sono spesso delle aziende celebri, come quelle che producono questo prodotto del Conad.

Proprio questo può essere un esempio lampante di private label, poichè è targato Conad, ma appartiene in realtà a un’altra azienda. Tuttavia al supermercato due vasetti con il marchio Conad si possono trovare a 0,79 euro, mentre invece con il marchio Vipiteno si trovano 0,99 euro. Il prodotto è il lo stesso, il produttore anche, ma il prezzo è inferiore del 20%. Si tratta di una piccola differenza che nel tempo può avere un peso significativo sul bilancio familiare e dimostrare come una scelta consapevole, permette di risparmiare senza però rinunciare alla qualità.