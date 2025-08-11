Salumi da discount? NON PROPRIO | Ecco le aziende TOP che producono per LIDL, paghi meno e mangi meglio

A produrre i salumi Lidl, sono delle grandi realtà considerate leader nel settore. Ecco i nomi

Nel panorama della grande distribuzione, Lidl è diventato uno dei marchi più diffusi in Italia e un punto di riferimento per la spesa di milioni di italiani.

Con oltre 600 punti vendita, l’azienda è riuscita a conquistare i consumatori grazie alla sua variegata offerta di prodotti , spesso a prezzi imbattibili, senza sacrificare la qualità.

Il successo di Lidl però, non è solo legato alla politica dei suoi prezzi competitivi, ma anche nella sua attenta selezione di fornitori e al costante impegno nel proporre eccellenze alimentari che rispecchiano le tradizioni italiane.

Questo ha permesso alla catena di affermarsi come luogo ideale per chi cerca risparmio ma anche per coloro che desiderano prodotti di alta qualità.

Non un semplice discount, qualità imbattile da Lidl

La strategia Lidl, come anticipato, si basa su una proposta di qualità superiore che non deve necessariamente essere accompagnata da un prezzo elevato. Con l’introduzione di numerosi marchi privati, il discount ha rivoluzionato l’esperienza d’acquisto, proponendo eccellenze provenienti da piccole e grandi realtà italiane, che offrono prodotti d’altissimo livello per tutti i gusti e le esigenze.

Molti consumatori sono sorpresi quando scoprono che dietro molti dei prodotti venduti da Lidl si nascondono alcune delle più importanti aziende alimentari italiane, riconosciute per la loro tradizione e la loro qualità. È proprio grazie alla collaborazione con questi prestigiosi fornitori che Lidl è riuscita a garantire una qualità che si avvicina a quella dei marchi leader, ma a un prezzo decisamente più accessibile. Basta soltanto leggere attentamente le etichette per conoscere i nomi di grandi produttori. In molti si sono chiesti da dove provengano gli alimenti e i beni venduti con i marchi propri della catena come Deluxe, Italiamo, Nonna Mia e Nastrecce. Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

Ecco chi produce i salumi Lidl

Tra i principali fornitori troviamo: il Pastificio Liguori per la pasta Italiamo, Scotti e Curti per il riso, Italia Food per la passata di pomodoro e Fiorentini Firenze per l’olio extravergine di oliva. Anche il reparto salumi e prodotti da forno conta nomi prestigiosi come Grandi Salumifici Italiani, Beretta, GrissinBon e Crich.

Anche i prodotti dolciari e surgelati provengono da aziende di primo livello. I biscotti Realforno sono realizzati da Balocco e Colussi, i croissant Nastrecce da Bauli e Motta, mentre la mozzarella Merivio è prodotta da Granarolo e il mascarpone da Sterilgarda. Insomma sembra proprio che LIDL si affidi a fornitori di qualità anche per i prodotti per la casa e l’igiene personale.