Arroccato su un colle in Toscana nasce il PAESE DELLA PACE | Qui non si litiga mai, persino sulla politica sono tutti d’accordo

Se vuoi respirare un clima di serenità e vivere un’esperienza unica, organizza una visita al Paese della pace.

Sembra la città che ha dato i Natali al Mahatma Ghandi ma in verità si trova in Italia.

Immerso tra i colli della splendida toscana c’è un Comune che vale assolutamente la pena vedere. Andrebbe visitato almeno una volta nella vita: ecco dove si trova e perché viene chiamato così.

Il Paese della pace ha tanto da offrire sia ai turisti che ai local e non solo per l’atmosfera di quiete che avvolge il borgo.

Scopri qual è la vera bellezza di questo posto ameno e quali sono le attività consigliate per chi fa visita al suo centro.

Paese della Pace, il luogo ameno in cui staccare la spina

Non si trova in Tibet e non ha nulla a che fare con l’Asia orientale. Si respira un’atmosfera rilassata ache invita a staccare la spina e a riconciliarsi con il resto del mondo e con se stessi. Si trova nel cuore del Bel Paese e più di preciso nella regione Toscana.

Nel Comune toscano di cui parliamo sono banditi il chiasso, i clacson, la fretta, il caos e gli schiamazzi. La vita scorre lenta ed è di ottima qualità. Non a caso diversi Vip hanno deciso di comprare casa proprio in questo posto speciale. Inoltre, a parte l’atmosfera rilassata che rigenera corpo e mente, qui ci sono tantissime attrazioni da non perdere. Scopri qual è il nome da cercare sulle mappe e perché questo borgo è così affascinante.

Dove relax, storia, bellezza e arte regnano sovrane

Il Paese della Pace è noto per la sua privacy e quiete che hanno portato anche molti personaggi del piccolo schermo a sceglierlo per vivere momenti di puro relax, all’insegna della più completa contemplazione e riservatezza. Tra questi ci sono stati anche Maria De Filippi e il compianto Maurizio Costanzo. Si tratta di un’autentica gemma, incastonata tra i colli della Maremma toscana.

Vanta una bellissima zona verde protetta, l’Oasi WWF del Lago di Burano e un suggestivo centro storico, dove ancora oggi si possono ammirare i resti delle mura originarie della città risalenti al periodo medioevale. Qui c’è anche un favoloso parco noto come Giardino dei Tarocchi. Il nome del Comune di cui parliamo, come qualcuno a questo punto avrà capito, è Capalbio. Il centro storico di questo splendida cittadina toscana, con le sue mura antiche e la celebre Rocca Aldobrandesca è un gioiello italiano tutto da scoprire.