Arroccato su un colle in Toscana nasce il PAESE DELLA PACE | Qui non si litiga mai, persino sulla politica sono tutti d’accordo

Daniela De Pisapia 12 Agosto 2025
città della Pace

La vera città della Pace-Fonte-Canva-ValerioMei-LaGazzettadelSerchio.it

Se vuoi respirare un clima di serenità e vivere un’esperienza unica, organizza una visita al Paese della pace.

Sembra la città che ha dato i Natali al Mahatma Ghandi ma in verità si trova in Italia.

Immerso tra i colli della splendida toscana c’è un Comune che vale assolutamente la pena vedere. Andrebbe visitato almeno una volta nella vita: ecco dove si trova e perché viene chiamato così.

Il Paese della pace ha tanto da offrire sia ai turisti che ai local e non solo per l’atmosfera di quiete che avvolge il borgo.

Scopri qual è la vera bellezza di questo posto ameno e quali sono le attività consigliate per chi fa visita al suo centro.

Paese della Pace, il luogo ameno in cui staccare la spina

Non si trova in Tibet e non ha nulla a che fare con l’Asia orientale. Si respira un’atmosfera rilassata ache invita a staccare la spina e a riconciliarsi con il resto del mondo e con se stessi. Si trova nel cuore del Bel Paese e più di preciso nella regione Toscana.

Nel Comune toscano di cui parliamo sono banditi il chiasso, i clacson, la fretta, il caos e gli schiamazzi. La vita scorre lenta ed è di ottima qualità. Non a caso diversi Vip hanno deciso di comprare casa proprio in questo posto speciale. Inoltre, a parte l’atmosfera rilassata che rigenera corpo e mente, qui ci sono tantissime attrazioni da non perdere. Scopri qual è il nome da cercare sulle mappe e perché questo borgo è così affascinante.

città della Pace
La vera città della Pace–Fonte-Youtube-Naturalemotions-LaGazzettadelSerchio.it

Dove relax, storia, bellezza e arte regnano sovrane

Il Paese della Pace è noto per la sua privacy e quiete che hanno portato anche molti personaggi del piccolo schermo a sceglierlo per vivere momenti di puro relax, all’insegna della più completa contemplazione e riservatezza. Tra questi ci sono stati anche Maria De Filippi e il compianto Maurizio Costanzo. Si tratta di un’autentica gemma, incastonata tra i colli della Maremma toscana.

Vanta una bellissima zona verde protetta, l’Oasi WWF del Lago di Burano e un suggestivo centro storico, dove ancora oggi si possono ammirare i resti delle mura originarie della città risalenti al periodo medioevale. Qui c’è anche un favoloso parco noto come Giardino dei Tarocchi. Il nome del Comune di cui parliamo, come qualcuno a questo punto avrà capito, è Capalbio. Il centro storico di questo splendida cittadina toscana, con le sue mura antiche e la celebre Rocca Aldobrandesca è un gioiello italiano tutto da scoprire.

More Stories

cambiano i semafori di tutta Italia

Addio al VECCHIO semaforo | Agosto sarà il mese della prova, prepariamoci ad incidenti ovunque: anziani in allarme

Daniela De Pisapia 12 Agosto 2025
Come non ricevere la multa al parcheggio

PARCHEGGI SENZA MULTA? Sì, ma solo se segui questa REGOLA SEGRETA che nessuno ti ha detto | Vigili su tutte le furie

Nadia 11 Agosto 2025
Anguria

Anguria con limone | La combo che NESSUNO ti ha mai detto quanto fosse potente, così campi fino a 100 anni

Elena Lorusso 11 Agosto 2025