Instagram nel PANICO, utenti scoprono il TRUCCO SEGRETO per spiare chiunque senza lasciare tracce | Ecco come

Un nuovo trucco permette agli utenti Instagram di controllare chiunque senza essere “beccati”. Ora la piattaforma non ha più segreti per loro.

È spesso un desiderio comune quello di poter curiosare nella vita degli altri attraverso i social, soprattutto se c’è la possibilità di non essere notati.

Poter sbirciare senza essere “beccati” è qualcosa che ha sempre affascinato le persone e che le ha portate a cercare dei trucchi e dei metodi che potessero aggirare le notifiche di visualizzazione.

Dalle storie aperte a metà, ai profili falsi, sono tante le strategie che sono state pensate nel tempo. Tuttavia nessuna di queste è efficace come questo trucco, che permette di soddisfare la curiosità in tutta sicurezza con la certezza di non essere notato.

Non si tratta però solamente di uno stratagemma efficace. Questo metodo è anche sicuro, perchè non compromette la sicurezza dell’account ed evita allo stesso tempo la condivisione delle credenziali personali. È infatti il trucco del secolo.

I limiti del metodo

Nonostante questo metodo funzioni al 100%, risulta tuttavia limitato quando si ha l’intenzione di spiare un certo tipo di profilo. Non permette infatti di osservare un profilo privato se questo non è un follower approvato.

Altri metodi più loschi lo consentono, ma sono soluzioni che aggirano le impostazioni di privacy di Instagram e di conseguenza fraudolente. Come spiega il sito “Mistergadget.tech”, che in un articolo ha mostrato il metodo per poter spiare legalmente e in sicurezza un profilo privato, la sola eccezione che consente di spiare un profilo privato senza essere notati, sta nel creare un account secondario e fare in modo che il proprietario del profilo privato accetti la richiesta di follow. Non ci sono altre vie nel caso del profilo privato. Per quanto riguarda il profilo pubblico, le soluzioni possono essere invece molte.

Tanto efficace quando sicuro

Il sito “Mistergadget.tech” ha anche mostrato dei trucchi che si possono adottare per spiare in sicurezza i profili pubblici di Instagram. Il primo di questi consiste nel mettere il telefono in modalità aereo. In pratica, aprendo l’app di Instagram, facendo caricare i suoi contenuti e attivando poi la modalità aereo sullo smartphone, che disattiva il Wi-Fi e i dati mobili, è possibile guardare le storie altrui senza essere notati, in quanto essendo offline, la visualizzazione non viene registrata. Bisogna però ricordarsi di chiudere completamente l’app prima di tornare online, altrimenti questo stratagemma sarà vano.

Un secondo trucco invece, anche se più limitato rispetto al primo, permette di sbirciare le storie, sebbene per solamente alcuni istanti, senza attivare nessuna modalità aereo, ma restando online. Questo sta nel premere il dito sullo schermo per mettere in pausa, mentre si sta guardando la storia precedente, per poi trascinare leggermente la storia successiva a sinistra oppure a destra. Così facendo è possibile vedere un’anteprima della storia da spiare. È però fondamentale non rilasciare il dito ma tornare alla posizione iniziale, altrimenti ogni azione sarà vana.