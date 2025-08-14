UFFICIALE – CINECITTÀ si sposta a Firenze | Questo è il nuovo regno del cinema, un posto da sogno

L’emozione del grande cinema si trasferisce a Firenze. Ecco dove e tutti i dettagli

Da anni Cinecittà rappresenta il cuore pulsante del cinema italiano, la “fabbrica dei sogni” dove sono nate alcune delle pellicole più iconiche della storia.

Fondata nel 1937, alle porte di Roma, ha visto passare tra i suoi set i più grandi nomi del cinema mondiale, da Federico Fellini a Martin Scorsese, da Sophia Loren a Quentin Tarantino.

Cinecittà è un simbolo intramontabile della cultura cinematografica, una culla di creatività, arte e innovazione.

Eppure, lo spirito del grande cinema si trasferisce nel cuore della Toscana, in un luogo in grado di unire bellezza, storia e magia.

Il nuovo regno del cinema

Una terrazza panoramica, immersa nel verde, con lo skyline fiorentino, un maxi schermo e una selezione di film d’autore. Tutto questo si chiama “Cinema in Villa”, l’arena cinematografica all’aperto ospitata sulla Terrazza Belvedere di Villa Bardini, uno dei punti panoramici più affascinanti della città di Firenze. L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione CR Firenze, in collaborazione con la Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, l’Associazione Culturale Musart e con il patrocinio del Comune di Firenze.

Fino al 24 agosto l’ingresso è dalle ore 20,45 e le proiezioni iniziano ore 21,15. Il biglietto costa solo 5 euro e la programmazione è a cura della Fondazione culturale Niels Stensen. Confermati i giovedì per le famiglie, con biglietti gratuiti su prenotazione (obbligatoria). “Cinema in famiglia” è la rassegna che ogni giovedì permetterà di assistere gratuitamente, previa prenotazione obbligatoria sul sito www.villabardini.it, a film d’animazione: in arrivo “Paddington in Perù” (7 agosto), “Un film Minecraft” (14 agosto), “Una barca in giardino” (21 agosto).

La programmazione prevista

La divertente commedia musicale di Andrea Jublin “Tutta colpa del rock” , presentata pochi giorni addietro al Giffoni Film Festival, “Tutta colpa del rock”, sarà visibile il 10 agosto, mentre dalla Berlinale arriverà, il 19 agosto, “L’ultimo turno” di Petra Biondina Volpe, affresco dolceamaro di una notte di emergenze in un grande ospedale. Per il capitolo anteprime, da non perdere poi “Tutto quello che resta di te” di Cherien Dabis, venerdì 22 agosto sempre sulla Terrazza Belvedere di Villa Bardini.

E ancora, dal programma di “Cinema in Villa”: “Fuori” di Mario Martone (5 e 23 agosto), “FolleMente” di Paolo Genovese (9 e 17 agosto), “Conclave” di Edward Berger (11 agosto), “Lilo e Stitch” di Dean Fleischer-Camp (12 agosto), “Parthenope” di Paolo Sorrentino (15 agosto, con sottotitoli in inglese) e “Jurassic World – la Rinascita” di Gareth Edwards che il 24 agosto chiuderà la rassegna. Con il biglietto del cinema si potrà accedere dalle ore 19 alla Terrazza Belvedere per un aperitivo con vista sulla città, mentre alla Caffetteria di Villa Bardini gli spettatori di “Cinema in villa” potranno cenare a prezzi ridotti.