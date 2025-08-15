Da icona mondiale a destinazione evitata | Questa città italiana perde consensi, i turisti scappano a gambe levate

Questa città italiana, da grande meta turistica che era, sta perdendo i suoi turisti. Fatica a trovare persone che vogliono visitarla.

Una delle destinazioni turistiche più iconiche e sognate a livello globale sta attraversando un momento di profonda incertezza. Dopo un breve periodo di successo e speranza post-pandemia, un’ombra si sta allungando sul suo futuro economico.

Le ultime analisi rivelano un rallentamento significativo nel settore turistico, con previsioni per il 2025 che non lasciano presagire nulla di buono.

Soprattutto il comparto ricettivo sta mostrando evidenti segni di difficoltà, con un calo previsto del fatturato che potrebbe raggiungere il -20%.

La notizia è ancora più drammatica se tali analisi vengono confrontate con i numeri record del 2024, che avevano fatto sperare in una ripresa solida e duratura.

Una perdita massiccia di consensi nonostante la fama

L’amara situazione però non riguarda solamente gli alberghi, ma si sta estendendo a macchia d’olio anche ad altri settori economici legati al turismo. A peggiorare la situazione sono poi i conflitti geopolitici che stanno cambiando le abitudini dei viaggiatori.

Come spiega “Financecue.it”, il turismo internazionale, che rappresenta l’87% degli arrivi in questa città, sta mostrando un evidente calo della domanda. Nonostante gli oltre 5,9 milioni di arrivi e 13,3 milioni di presenze registrate nel 2024, la permanenza media dei viaggiatori è in forte calo, suggerendo che le persone preferiscono soggiorni più brevi. Data la situazione, il futuro turistico della città è perciò appeso a un filo.

L’icona mondiale del turismo in profonda crisi

Questa destinazione, celebre per la sua laguna, i canali e il patrimonio artistico, sembra essere particolarmente vulnerabile a queste influenze interne. Mentre gli operatori stanno cercando di adattarsi e trovare nuove strategie per attirare i visitatori, la realtà della crisi del settore ricettivo è tangibile e si allontana sempre più la speranza di una ripresa.

L’intera economia della città, che si basa quasi esclusivamente sul turismo è a rischio. Da città frequentatissima, soprattutto nel periodo carnevalesco che era, Venezia si ritrova a vivere un momento di forte crisi. Per lei è la sfida più grande da affrontare.