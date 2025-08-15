Dimentica l’estero, in Toscana è stata rintracciata la LLORET DE MAR italiana | Mare da sogno ed eventi H24

Se non hai modo di andare in Spagna quest’anno non ti preoccupare in quanto anche in Italia abbiamo la nostra Lloret de Mar toscana. Ecco cosa fare questa estate.

Finalmente dopo tanta attesa sono finalmente giunti i giorni di ferie estive che gli italiani aspettavano. In queste vacanze i cittadini si sono organizzati come meglio hanno potuto e soprattutto in base alle proprie disponibilità economiche.

I rincari ci sono e hanno colpito molti settori, motivo per cui, pur con molto dispiacere, sono parecchie le persone che resteranno a casa quest’anno per impossibilità nell’affrontare quei viaggi che sono comunque dispendiosi.

Altri partiranno lo stesso e altri ancora opteranno per mete low cost anche solo durante i week end. Per chi sognava di andare in Spagna quest’anno e per vari problemi economici, familiari e così via ci ha dovuto rinunciare, abbiamo noi la soluzione per voi.

In quanti di voi sanno che anche noi abbiamo la nostra piccola Lloret de Mar italiana? La trovate in Toscana e lo spasso e la meraviglia sono assicurate.

Perché i turisti vanno a Lloret de Mar

In molti si chiedono come mai una delle mete più gettonate di sempre è Lloret de Mar? Chi fa questa domanda è perché non c’è ancora mai andato di persona. Il motivo è semplice: è una meta economica ma che rilascia talmente tante meraviglie da far innamorare i turisti appena arrivano, tant’è che molti ci tornano tutti gli anni, proprio perché non ne avrebbero mai abbastanza.

Situato sulla Costa Brava, questo ex villaggio di pescatori offre tutto quello di cui avete bisogno per poter dire di essere veramente in vacanza: clima mite, panorami mozzafiato, acque cristalline, sabbie soffici e un vasto complesso di alloggi a prezzi competitivi che vi permetteranno di scegliere sia di soggiornare in una casa che in un albergo. Ci sono svariate attività da svolgere che rendono la loro movida molto apprezzata, per questo andare a Lloret de Mar è indicato sia per le famiglie che per i single.

La Lloret de Mar toscana

Almeno una volta nella vita Lloret de Mar dovreste poterla vedere, ma se questa estate non avete abbastanza budget per raggiungerla, sappiate che abbiamo la nostra versione tutta italiana e la trovate in Toscana.

Parliamo dell’evento gettonato sul litorale pisano, Marenia – Non Solo Mare 2025, che porterà musica, spettacoli di ogni genere e incontri suggestivi. Come possiamo leggere da pisatoday.it, questo evento gratuito durerà fino al 30 agosto e si svolgerà nelle località di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone. Viene paragonata alla meta spagnola visto che troverete il mare, il paesaggio mozzafiato e tanti eventi serali come a Lloret de Mar. Se visionate il sito ufficiale dell’evento troverete tutti i singoli appuntamenti con i nomi dei cantanti che prenderanno parte, così come i film che verranno proiettati al cinema all’aperto e così via.