Hai questa moneta nel portafoglio? Vale circa 100.000€, se la trovi vai subito in pensione

Se avete questa moneta a casa o nel portafoglio sappiate che è come se avete 100.000 € per le mani e non lo sapete.

Una volta i bambini che collezionavano monetine e francobolli erano molteplici ma diciamo che molti vedevano questo passatempo come un semplice hobby. Oggi invece la numismatica ha acquistato un altro valore molto più remunerativo.

I collezionisti in questo campo si dividono in molti gruppi in quanto ci sono: coloro che collezionano ogni tipo di moneta, chi colleziona solo monete straniere, chi solo gli euro, chi solo le monete rare e così via.

Già solo per quanto riguarda il discorso degli euro, i tipi di collezionismo che ruotano attorno a queste monete sono molteplici, in quanto ci sono i collezionisti delle monete rare, di quelli a edizione limitata come quelle commemorative e così via.

Ci sono monete dal valore inestimabile e se questa ce l’avete nel portafoglio potreste portarvi a casa circa 100.000€, della serie che potreste andare subito in pensione senza neanche pensarci. Ecco di cosa parliamo.

Le monete rare molto ricercate

Come dicevamo i collezionisti sono in cerca continua di tutte quelle monete più gettonate in questi ultimi anni. Alcune forse sono un po’ più semplici da reperire, altre un po’ meno visto che sono state prodotte in numero limitato, per non parlare di quegli errori di conio spesso introvabili che raggiungono sul mercato delle quotazioni inimmaginabili.

In questo momento, le monete più cercate, restando in Italia, sono sia le vecchie lire che gli euro. Nel primo gruppo per esempio rientrano le 10 lire Olivo del 1946, così come le 100 lire Minerva o le 20 lire con il volto di Umberto I; nel secondo gruppo invece troviamo il centesimo con la Mole Antonelliana sul retro, oppure le monete commemorative come quella di Grace Kelly o quella di Bartolomeo Borghesi e così via. Insomma prima di pagare qualunque cosa, controllate sempre se non avete per caso tra le mani qualche moneta che possa valere una piccola fortuna.

La moneta dall’enorme valore

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, ecco qual è la moneta che dovete cercare nel vostro portafoglio o in tutta casa, per poter guadagnare anche 100.000€. Parliamo del 20 lire del 1982 che presenta un difetto di produzione, cioè un piccolo “gradino” lungo tutto il bordo che ha fatto sì di farla valere cifre da capogiro, come leggiamo su energycue.it.

Se pensate che la stessa moneta in condizioni normali, da listino ha un valore di appena 2€, vi fa capire quanto i difetti, gli errori di conio o le versioni limited edition possano far salire il prezzo a valori esorbitanti e basta fare “un giro” su Ebay per capire quanto i venditori possano stimare le proprie monete.