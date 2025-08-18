La Toscana scala le classifiche | La PIZZA TOP in Italia la mangi solo qui, prenota e portaci pure l’amico di Napoli

Scopri subito dove puoi mangiare in Toscana una delle pizze migliori in Italia.

La pizza in Italia non è un semplice alimento ma un vero e proprio culto. E’ una passione che viene tramandata da generazioni tanto da essere considerata il piatto simbolo del nostro Paese.

La sua storia affonda le radici nella cucina napoletana ed oggi è amata non solo in tutte le Regioni ma in tutto in mondo.

Per questo, nel 2017 è stata inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’UNESCO. Da Nord a Sud, ogni pizzeria con i suoi segreti e la sua creatività riesce a far innamorare chi la mangia.

Eppure, nonostante la varietà di stili e tradizioni, ci sono pizzerie che riescono a distinguersi per qualità, innovazione e, ovviamente, il gusto che conquista ogni palato.

La Toscana, una nuova protagonista nella scena della pizza italiana

Negli ultimi anni, la Toscana si è differenziata per la sua cultura gastronomica non solo per la sua cucina tradizionale, ma anche per l’innovazione che ha saputo portare nel mondo della pizza. Sebbene la pizza possa sembrare più legata alla tradizione napoletana, la Toscana ha saputo adattare questa prelibatezza alle proprie caratteristiche uniche. Ed è proprio per questo che oggi la Regione vanta alcune tra le pizzerie migliori in Italia.

La classifica di 50 Top Pizza 2025 è stata svelata al Teatro Manzoni di Milano, dove sono stati consegnati anche diversi premi speciali. Sono sette le pizzerie toscane inserite nella guida. Quattro sono in provincia di Firenze, una in provincia di Lucca, una a Pistoia e una ad Arezzo. In base alla guida 50 Top Pizza 2025, la migliore pizzeria in provincia di Firenze, che si piazza al 34esimo posto della classifica nazionale è la Giovanni Santarpia. Al secondo posto tra le migliori pizzerie fiorentine secondo la guida troviamo Il Vecchio e Il Mare, al 48esimo posto della classifica nazionale. Subito dopo troviamo Giotto Pizzeria, 49esima nella classifica nazionale. Chiude la classifica fiorentina la pizzeria Gli Allocchi, che si trova in viale Baccarini 26, 50034, a Marradi. Tuttavia scopriamo nel prossimo paragrafo quale è stata eletta la migliora pizzeria in Toscana.

Ecco la pizzeria migliore in Toscana

Secondo 50 Top Pizza 2025 la migliore pizzeria in Toscana è Apogeo, a Marina di Pietrasanta, che si piazza al 19esimo posto della classifica nazionale. “La pizzeria Apogeo di Marina di Pietrasanta è un vero gioiello per gli amanti della pizza” riferisce la la guida. L’atmosfera accogliente e il design moderno creano il contesto ideale per una serata piacevole. Ma ciò che davvero rende speciale Apogeo è l’esperienza e l’abilità di Massimo Giovannini oltre il servizio impeccabile con personale sempre cortese, attento e pronto a consigliare le specialità del menu.

Le pizze, cotte nel forno a legna, sono preparate con ingredienti freschi e di altissima qualità, risultando croccanti e ricche di sapore. Ogni morso è un’esplosione di gusto che invoglia a tornare. Un’ottima carta dei vini e delle birre a disposizione. Si trova in via Pisanica 136, 55045, Pietrasanta, provincia di Lucca.