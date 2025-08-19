Esselunga, sai chi è capo della produzione della sua pasta? Il nome ti farà saltare sulla sedia, l’etichetta non mente

Non tutti sanno che la pasta Esselunga è prodotta da uno dei pastifici italiani più famosi. Scopri subito di chi si tratta

Negli ultimi decenni, Esselunga è diventata ben più di una semplice catena di supermercati. E’ ormai un vero e proprio un punto di riferimento per la spesa milioni di italiani.

Con oltre 180 punti vendita distribuiti principalmente nel nord e centro Italia, il suo marchio è sinonimo di qualità, convenienza e attenzione al cliente.

Un fattore chiave del suo successo, è stato il modello di distribuzione che ha saputo trasformarsi nel tempo, rimanendo sempre fedele a un’idea di spesa dove il prodotto è al centro, così come la fiducia del consumatore.

La nota catena oltre ad essere attenta al portafoglio dei suoi clienti, si assicura anche che la produzione dei suoi prodotti provenga da big del settore, come nel caso della pasta.

Pasta Esselunga, un grande nome nella sua produzione

Esselunga, fondata nel 1957, è stata la prima catena a portare il concetto di supermercato moderno in Italia, e oggi rappresenta una vera eccellenza del settore retail, grazie anche a una selezione rigorosa dei fornitori e a una cura particolare per i prodotti a marchio proprio. Chi fa la spesa da Esselunga può contare su: scaffali ordinati, filiere controllate, etichette trasparenti. Non a caso, tantissimi italiani scelgono sempre più spesso i prodotti a marchio Esselunga, inclusi quelli biologici, per la qualità e la sicurezza che rappresentano.

Tornando alla pasta però, molti consumatori non sanno chi si nasconde dietro la sua produzione e senza dubbio quando scopriranno il suo nome rimarranno piacevolmente sorpresi. Scopriamo allora di chi si tratta nel prossimo paragrafo.

Ecco chi produce la pasta Esselunga

In realtà, basta dare un’occhiata all’etichetta per per scoprire un nome davvero conosciuti. Infatti, a produrre la pasta biologica del marchio Esselunga è il Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro S.r.l. Come è noto, Granoro è uno dei marchi più storici e riconoscibili nel panorama della pasta italiana. Un nome che evoca tradizione, qualità e autenticità, con una lunga storia che affonda le sue radici nella regione simbolo del grano duro, la magica Puglia.

Il pastificio Granoro ha sede a Corato , in provincia di Bari, precisamente in S.P. 231 Km 35,100, e da decenni è sinonimo di eccellenza nella produzione di pasta di alta qualità. La famiglia Mastromauro, che guida l’azienda, ha fatto della selezione del grano e della lavorazione attenta un vero e proprio culto, esportando il gusto della pasta italiana in tutto il mondo. Scoprire che dietro la pasta biologica Esselunga ci sia proprio Granoro oltre ad essere una curiosità è anche la conferma dell’alta qualità fornita da Esselunga.