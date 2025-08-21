WhatsApp, arriva la funzione che ti farà rispondere ai tuoi amici senza scrivere | Non dovrai nemmeno fare l’accesso

Una nuova funzione WhatsApp è pronta per essere lanciata e sorprendere tutti gli utenti.

Da anni ormai WhatsApp è diventato il punto di riferimento per la messaggistica istantanea, con miliardi di utenti attivi in tutto il mondo.

L’app è riuscita a riuscita a restare sempre al passo con i tempi, con i suoi continui aggiornamenti e le tantissime nuove funzioni pensate per migliorare l’esperienze degli utenti.

Pensiamo a come dalle semplici chat testuali siamo passati all’introduzione dei messaggi effimeri, reaction, canali in stile broadcast, chat bloccate e molto altro.

Ora però una nuova funzione è pronta a stupire tutti e consentirà di rispondere ai contatti senza nemmeno scrivere un messaggio, né accedere direttamente alla chat.

Rivoluzione WhatsApp in arrivo

A quanto pare il team di sviluppo non ha nessuna abbia intenzione di restare fermo. L’azienda sta infatti seguendo un chiaro obiettivo rendere l’app sempre più personalizzata, sicura e interattiva, prendendo spunto anche da altre piattaforme social di successo come Instagram e Telegram. WhatsApp infatti, continua a evolversi, andando oltre la semplice messaggistica. Con questa nuova funzione in arrivo, gli aggiornamenti di stato si arricchiscono di un elemento interattivo, che permette di coinvolgere gli amici in modo più diretto, creativo e immediato.

E tutto questo senza nemmeno dover aprire una chat o scrivere un messaggio manualmente. Nello specifico l’app sta sviluppando una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di inserire domande nei propri aggiornamenti di stato, introducendo un formato interattivo analogo al celebre sticker di domande già disponibile su Instagram.

A differenza dei sondaggi, che impongono una selezione tra opzioni predefinite, la nuova casella di testo permetterà di porre una domanda libera ai propri contatti, invitandoli a rispondere direttamente dallo stato stesso. La funzionalità sarà accessibile attraverso l’interfaccia di creazione dello stato, dove l’utente potrà inserire una singola domanda per ogni aggiornamento. Chi vorrà porre più di una domanda dovrà quindi pubblicare più stati consecutivi.

Come funzionerà

Le risposte inviate dai contatti potranno essere visualizzate solo all’autore dello stato, che potrà visionarle una sezione dedicata. Oltre al contenuto delle risposte, sarà possibile vedere anche chi le ha inviate, ma questa informazione resterà privata e non verrà mostrata ad altri utenti.Una volta raccolte le risposte, l’autore dello stato potrà scegliere di condividerne alcune nuovamente nello stato, selezionando quelle che ritiene più interessanti, significative o curiose. Anche in questo caso, la privacy rimane la protagonista assoluta.Le risposte condivise verranno mostrate senza alcun riferimento all’identità dell’utente che le ha inviate. Solo il testo della risposta verrà visualizzato, garantendo così l’anonimato di chi partecipa alla conversazione.

Il meccanismo, richiama da vicino la funzione di Instagram che consente di pubblicare domande aperte nelle storie. In questo modo si andrà aumentare il coinvolgimento rendendo più semplice e diretto lo scambio di idee e opinioni tra gli utenti, senza dover uscire dalla schermata principale o avviare conversazioni private.