Noto come il PAESE DEI BALOCCHI, esiste davvero nel cuore della Toscana | Manca solo Pinocchio e poi è tutto identico

Il Paese dove il divertimento e la magia prendono vita tra le strade. Ecco perchè non bisogna perderselo

Nel cuore della Toscana, si nasconde un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e dove storia e fantasia si intrecciano alla perfezione.

Chiunque arrivi in questo posto vive un’esperienza unica, in grado di far rivivere non solo le tradizioni ma il piacere di un divertimento senza tempo.

Si, perchè in questo meraviglioso posto le risate, i colori, le luci e la musica sono assicurate. Il bambino che è in noi magicamente si risveglia.

Non è un sogno, ma qui davvero la magia prende forma e diventa realtà ecco perchè è considerato il “Paese dei Balocchi”.

Il Paese dei Balocchi in Toscana

Se da sempre desideri ritrovare la magia e la bellezza delle fiabe della tua infanzia, non ti servirà andare molto lontano. In Toscana infatti c’è un borgo da fiaba in cui tutti i tuoi sogni diventano realtà.

Parliamo di un borgo incantato, abbracciato dai paesaggi mozzafiato, in grado di catturare il cuore di chiunque lo visiti. Non ci rimane allora che scoprire il suo nome nel prossimo paragrafo.

Lasciati avvolgere dalla sua magia

Probabilmente anche tu da piccolo avrai sognato con le mitiche avventure di Pinocchio, il burattino più famoso al mondo. Oggi però puoi riviverle in un borgo nascosto della Toscana. Si tratta del borgo di Collodi. È il luogo dove è nato Carlo Lorenzini, meglio conosciuto come Carlo Collodi, l’autore intramontabile di Pinocchio. Esplorare questo borgo significa immergersi nel mondo incantato che ha ispirato le pagine delle nostre fiabe preferite. Le strade acciottolate di Collodi trapelano di storia e fantasia. Il borgo di Collodi è composto da piccole case che scendono a cascata da un colle scosceso. Alla base si trova l’antica Rocca, dall’altra parte invece la maestosa Villa Garzoni, che sorge sulle rovine dell’antico Castello medievale e che sembra sorreggere l’intero borgo.

Le meraviglie di Collodi sono visibili ad ogni angolo. Qui si possono trovare la Casa delle Farfalle, una serra di cristallo dove più di 1000 specie di farfalle danzano tra le piante. Ma il cuore pulsante di Collodi è il Parco di Pinocchio, un’attrazione unica nel suo genere interamente dedicata al burattino di legno. Qui, tra giostre, laboratori creativi e spettacoli teatrali, rivivrai la magia della storia di Pinocchio come mai prima d’ora. È un viaggio indimenticabile nel mondo delle fiabe che renderà felici sia i bambini che gli adulti.