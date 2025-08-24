Cascate, laghi e isole senza auto | Questi 10 posti toscani sono perfetti a fine agosto, dimentica i social

Niente è meglio di un angolo di Toscana per concludere al meglio l’estate. Tra laghi, cascate e isolette c’è davvero di tutto. Eccone dieci.

Fine agosto non è sinonimo di spiagge affollate e città d’arte prese d’assalto. La Toscana nasconde angoli di pace e bellezza poco esplorate, che sono perfetti per una fuga dalla calca.

Dalle fresche foreste casentinesi ai panorami mozzafiato delle sue colline meno conosciute, ci sono dei luoghi che sono un mix di natura e tradizioni, ideali per vivere la fine dell’estate all’insegna del relax.

Il blogger Riccardo Franchini ne ha selezionati dieci e li ha inseriti nella pagina Facebook “Toscana Locali e Viaggi di Riccardo Franchini”.

Tra la spiritualità delle isole, il fresco dei boschi e la bellezza delle cascate, c’è davvero di tutto. È davvero la meta ideale per concludere la bella stagione nella bellezza.

Dieci mete in cui concludere al meglio la fine dell’estate

Sicuramente il fiume Santerno rappresenta uno dei dieci angoli della Toscana che si rivelano perfetti per chiudere al meglio il mese di agosto. Si trova a pochi passi da Castiglioncello e ospita la scenografica cascata di Moraduccio, che è ideale sia per concedersi un tuffo, che un bel picnic.

Anche Vallombrosa rientra tra questi dieci luoghi. È il posto perfetto in cui godersi un momento di relax in mezzo al verde incontaminato, e così lo è anche Candalla. È un piccolo angolo selvaggio che si trova sopra Camaiore, nel quale si possono trovare dei mulini storici, una fitta vegetazione e delle acque tanto cristalline quanto gelide, come lo sono anche quelle del lago dell’Accesa, un lago dalle acque limpide che è circondato dalla macchia mediterranea. È perfetto per un bagno rilassante, lontano dal caos.

Tra tuffi rinfrescanti e momenti autentici

Anche i borghi di Seggiano e Castiglion della Pescaia rientrano tra le dieci località in cui vivere gli ultimi momenti di agosto al meglio. Le loro sagre diventano dei momenti in cui assaggiare l’autenticità della Toscana, tra tavolate all’aperto e sapori unici, così come i “Calici di Stelle“, che sono gli eventi perfetti per chi ama il vino e la buona compagnia.

Il parco Canto della Rana è invece il posto perfetto per chi cerca tranquillità e freschezza. È perfetto per sdraiarsi all’erba, fare un bagno nel fiume e godersi la freschezza, così come lo sono le Alpi Apuane, nelle cui cave si nasconde un’opera di street art. Sono davvero affascinanti. Chi cerca invece la tranquillità, non può che trovarla all’isola di Capraia e immergersi nel suo mare blu e nelle tradizioni. Chi invece cerca un’alternativa al solito mare non può che scegliere il lago. È la meta ideale per rinfrescarsi, godersi la tranquillità e la bellezza delle sue acque piatte, come quelle del lago di Bilancino e dell’Accesa.