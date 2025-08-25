Prodotto amatissimo dai bambini ritirato d’urgenza: ecco i lotti da non consumare mai | Italiani in rivolta

Un prodotto molto amato dai bambini è stato ritirato d’urgenza dai supermercati. Se possiedi questi lotti in casa non consumarlo.

Un classico della colazione e della merenda di molti bambini è diventato oggetto d’allarme del Ministero della Salute, che ha segnalato un potenziale rischio che ha a che fare con il suo consumo.

Essendo questo prodotto una scelta sicura e salutare per i propri figli, la cosa ha destato molta preoccupazione tra i genitori, una volta che hanno preso coscienza delle gravi conseguenze che il consumo di quest’alimento può avere.

Il motivo per cui è stato richiamato non è da sottovalutare, perchè potrebbe mettere in pericolo la salute di chi lo mangia. Per questa ragione è stato vietato di mangiarlo a chi lo ha comprato.

Il prodotto in questione contiene un allergene che non è stato dichiarato nell’etichetta. Chi lo ha acquistato, dovrebbe quindi controllarne il lotto e riportarlo indietro. C’è in gioco la salute dei più piccoli.

Ritirato con urgenza dai supermercati

Come spiega “Financecue.it”, il richiamo è stato volutamente effettuato dall’azienda produttrice, con lo scopo di tutelare i consumatori e prevenire soprattutto eventuali reazioni allergiche. Questo perchè all’interno del prodotto è stata riscontrata la possibile presenza di proteine del latte, una sostanza che può scatenare delle reazioni, anche gravi, nelle persone che ne sono allergiche.

Il rischio è soprattutto elevato per i bambini, che sono i più fragili e che spesso non sono consapevoli dei pericoli che sono legati alle allergie alimentari. Per questo è stato dato l’allarme ed è importante che evitino di consumare l’alimento.

Amato dei bambini ma pericoloso per la salute

I prodotti sono stati ritirati dal mercato a scopo precauzionale, ma si raccomanda a chiunque ne possieda determinati lotti di non consumarli, ma di restituirli al punto vendita per ottenere la sostituzione oppure il rimborso.

Nello specifico i lotti sono due: il C1212, con scadenza il 31.12.2027 e il C1015, con scadenza il 31.10.2027. Si tratta del “Mielness Miele & Cannella” e del “Mielness Miele allo Zenzero”, che viene venduto in confezioni da 180 grammi con il marchio Ambrosoli. È fondamentale che chi possiede questi lotti, non li consumi e non li faccia consumare ai più piccoli, ma che li riporti indietro dove li ha acquistati.