Prodotto amatissimo dai bambini ritirato d’urgenza: ecco i lotti da non consumare mai | Italiani in rivolta
Un prodotto molto amato dai bambini è stato ritirato d’urgenza dai supermercati. Se possiedi questi lotti in casa non consumarlo.
Un classico della colazione e della merenda di molti bambini è diventato oggetto d’allarme del Ministero della Salute, che ha segnalato un potenziale rischio che ha a che fare con il suo consumo.
Essendo questo prodotto una scelta sicura e salutare per i propri figli, la cosa ha destato molta preoccupazione tra i genitori, una volta che hanno preso coscienza delle gravi conseguenze che il consumo di quest’alimento può avere.
Il motivo per cui è stato richiamato non è da sottovalutare, perchè potrebbe mettere in pericolo la salute di chi lo mangia. Per questa ragione è stato vietato di mangiarlo a chi lo ha comprato.
Il prodotto in questione contiene un allergene che non è stato dichiarato nell’etichetta. Chi lo ha acquistato, dovrebbe quindi controllarne il lotto e riportarlo indietro. C’è in gioco la salute dei più piccoli.
Ritirato con urgenza dai supermercati
Come spiega “Financecue.it”, il richiamo è stato volutamente effettuato dall’azienda produttrice, con lo scopo di tutelare i consumatori e prevenire soprattutto eventuali reazioni allergiche. Questo perchè all’interno del prodotto è stata riscontrata la possibile presenza di proteine del latte, una sostanza che può scatenare delle reazioni, anche gravi, nelle persone che ne sono allergiche.
Il rischio è soprattutto elevato per i bambini, che sono i più fragili e che spesso non sono consapevoli dei pericoli che sono legati alle allergie alimentari. Per questo è stato dato l’allarme ed è importante che evitino di consumare l’alimento.
Amato dei bambini ma pericoloso per la salute
I prodotti sono stati ritirati dal mercato a scopo precauzionale, ma si raccomanda a chiunque ne possieda determinati lotti di non consumarli, ma di restituirli al punto vendita per ottenere la sostituzione oppure il rimborso.
Nello specifico i lotti sono due: il C1212, con scadenza il 31.12.2027 e il C1015, con scadenza il 31.10.2027. Si tratta del “Mielness Miele & Cannella” e del “Mielness Miele allo Zenzero”, che viene venduto in confezioni da 180 grammi con il marchio Ambrosoli. È fondamentale che chi possiede questi lotti, non li consumi e non li faccia consumare ai più piccoli, ma che li riporti indietro dove li ha acquistati.