Così ci mandate in fallimento | Eurospin vende a 109,99€ quello che i colossi ti vendono a 400€: Samsung e Sony a mai più

L’Eurospin sta mandando in rovina i grandi marchi. Ha messo in vendita un prodotto a un prezzo così basso da far fallire le grandi aziende.

I colossi dell’elettronica, come Sony e Samsung, stanno affrontando una concorrenza inaspettata, che li costringe a rivedere le proprie strategie di prezzo.

Un nuovo attore si è inserito nel mercato e sta mettendo in discussione le loro quote di mercato, attirando l’attenzione dei consumatori con un’offerta che si stenta a credere sia reale.

Un prodotto che offre un rapporto qualità-prezzo difficilmente eguagliabile. Sebbene non vanti delle stesse caratteristiche dei modelli a fascia alta, si mostra come un’irresistibile opzione per chi cerca un’alternativa tanto economica quanto funzionale.

La differenza di costo con quello che gli altri marchi propongono, è infatti così marcata che è impossibile non approfittarne. Solitamente si trova a 400 euro, ma all’Eurospin è in vendita a soli 109 euro.

Normalmente venduto a 400 euro, ma all’Eurospin a un prezzo stracciato

In genere, i prodotti dei grandi marchi superano facilmente i 400 euro, grazie a tecnologie all’avanguardia, un design ricercato e funzioni “smart” avanzate. L’Eurospin però ha un concetto di vendita completamente diverso.

Come spiega il sito stesso dell’Eurospin, la sua strategia sta nel garantire al consumatore il miglior rapporto qualità-prezzo possibile, offrendo sia la qualità dei prodotti che la convenienza. Per questo sebbene i suoi prodotti non abbiano alcune funzionalità premium, sono così apprezzati dai clienti. Oltretutto, non capita tutti i giorni di trovare qualcosa del genere a un prezzo così basso.

Un’offerta che fa tremare i grandi marchi

Come il sito dell’Eurospin riporta, questo prodotto viene venduto a solamente 109,99 euro. È un prezzo che se confrontato a quello dei classici dei grandi marchi, si mostra davvero conveniente, dato che normalmente un apparecchio del genere viene venduto a un prezzo molto più alto.

Si può acquistare online dal sito ufficiale del supermercato. Basta cercare in rete per trovarlo. Il prodotto in questione è un televisore da 32 pollici United. Ha una risoluzione di 1366×768 pixel, tecnologia LED e sintonizzatore DVB-T2. Offre quindi le funzionalità di base per la visione quotidiana. La cosa più sorprendente è che costa solamente 109,99 euro. Praticamente un regalo. Se cerchi quindi un’alternativa economica ma di qualità, approfittane.