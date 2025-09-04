Eurospin impazzisce: TV 50″ LED a meno di 300 euro | Praticamente porti il cinema in casa, con pop corn annessi

Eurspin lancia una delle offerte più clamorose di sempre: una tv led 50″ ad un prezzo super. Tutti i dettagli

In un’Italia sempre più attenta al risparmio intelligente, Eurospin continua a confermarsi come una delle catene di discount più amate e frequentate.

Con oltre 1.200 punti vendita sparsi lungo tutto il territorio nazionale, l’azienda è riuscita a conquistare milioni di consumatori grazie alla sua capacità di abbinare qualità, convenienza e varietà di prodotti, non solo alimentari.

Proprio questa strategia vincente è alla base del suo crescente successo anche nel settore dell’elettronica e dei prodotti per la casa.

In questi giorni però la nota catena si è davvero superata, lanciando uno dei prodotti più acquistati dai consumatori: uno smart tv 50″ a meno di 300 euro!

L’offerta incredibile di Eurospin

A partire da venerdì 5 settembre 2025, Eurospin dà il via a un weekend di offerte imperdibili, con sconti che sembrano davvero follia. È il momento perfetto per chi desidera aggiornare la propria TV di casa magari trasformando il salotto in un vero cinema domestico. A fare da protagonista sarà un’offerta che farà gola a moltissimi: Smart TV 50″ LED Ultra HD Telefunken a soli 289,99 euro. Un prezzo pazzesco per un televisore di questa fascia, dotato di: Sistema operativo TiVo,Sintonizzazione HD DVB T2/C/S2, Modalità audio Dolby Digital Plus, Compatibilità con Alexa e Google Home, Ingressi cuffie e USB, Funzione timer e blocco parentale, Classe energetica D. Una TV moderna, intelligente, perfetta per lo streaming, le maratone Netflix e le serate in compagnia. Il tutto, a meno di 300 euro.

Ma non è tutto. Per chi invece ha bisogno di un televisore più compatto, magari per la camera da letto, la cucina o il camper, Eurospin propone anche un modello da 22″ LED Full HD MAJESTIC a soli 139,99 euro.Tra le sue caratteristiche Doppio sistema di alimentazione 220/12V, Cavo accendisigari incluso; Classe energetica E. Un’ottima soluzione portatile e versatile, pensata anche per chi viaggia o vive in piccoli spazi, senza rinunciare alla qualità dell’immagine.

Non solo elettronica: offerte anche per il rientro a scuola

Il weekend di follia Eurospin non si limita alle TV. In vista del rientro in classe, la catena propone anche un’ampia selezione di articoli per la scuola a prezzi super competitivi. Tra le occasioni da segnare: Zaino trolley Kappa a 34,99 €; Bustina Kappa Round Plus a 7,99 €; Astuccio 3 zip Kappa a 16,99 €; Diario Kappa Pocket a 9,99 €; Cancelleria Giotto da 3,99 € a 5,99 €; Maxi quaderni a soli 0,99 €.

Un assortimento completo per affrontare l’anno scolastico con tutto il necessario e senza svuotare il portafoglio. Corri subito da Eurospin e non lasciarti sfuggire queste occasioni!