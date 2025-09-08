“NON PASSARE DI LÌ!” | La strada maledetta degli autovelox: 40 multe al giorno e il “bancomat” del Comune ride

Questa strada è “maledetta”, per le tante multe che gli automobilisti prendono a causa degli autovelox. Ne scattano oltre 40 al giorno.

Nonostante i limiti di velocità siano spesso oggetto di dibattito, una cosa è certa: gli autovelox sono implacabili nel far rispettare le regole.

In un’epoca in cui si viaggia sempre di corsa, non è una rarità trovarsi di fronte alle multe salate, soprattutto nelle strade che sembrano fatte apposta per “catturare” i veicoli più indisciplinati.

Un tratto di strada in particolare, è diventato per esempio famigerato, per l’impressionante numero di sanzioni che ha generato a causa degli autovelox. Gli automobilisti lo considerano infatti “maledetto“.

In meno di un anno, oltre 13.000 multe sono state registrate in questo tratto, con una media che supera le 40 contravvenzioni al giorno.

Per il posto una vera macchina da soldi

Questa “strada maledetta” è una vera e propria macchina da soldi per le casse comunali, considerando che ha generato un incasso che si stima si avvicini al milione di euro.

È impressionante la quantità di multe che genera, ma la cosa particolare è che queste non sembrano diminuire con il tempo, anzi. Il flusso costante dei veicoli multati ha sollevato infatti diversi interrogativi sulla reale efficacia del limite imposto. Tanti automobilisti per esempio, non si accorgono del rischio, pur superando il limite di poco. C’è però anche il caso di chi viaggia a velocità folli, ben oltre i limiti consentiti, con punte che superano perfino i 130 km.

Oltre 40 multe al giorno

La decisione di installare il dispositivo in questa strada non è casuale. Questo tratto, vicino a un sottopasso, è stato in passato teatro di incidenti anche gravi, come spiega “Financecue.it”. Nel 2022, la statale ha registrato ben 91 sinistri, con 9 morti e 120 feriti. Oggi però è un vero incubo per gli automobilisti.

La sua conformazione, su un tratto di tangenziale, la rende facile da percorrere a velocità elevata e il limite di 90 km/h viene spesso ignorato, anche se la strada non sembra particolarmente pericolosa. La strada in questione è la statale 45bis a Prevalle, in Provincia di Brescia ed è molto utilizzata soprattutto da chi si sposta tra i laghi e le città. Tuttavia è la dimostrazione di come, a volte, l’eccesso di velocità possa trasformarsi in un vero e proprio salasso economico.