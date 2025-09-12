Allerta Meteo TOSCANA, ore di panico ovunque | C’è chi non esce di casa, raffiche di vento e pioggia incontrallata

È allerta meteo in Toscana. Una forte ondata di maltempo ha colpito la regione. La pioggia e il vento hanno portato il panico ovunque.

La forte instabilità climatica che ha caratterizzato la fine di questo inizio d’autunno in Toscana continua a far sentire i suoi effetti.

Le giornate scorse sono state segnate da un vero e proprio caos dal punto di vista climatico, che ha messo a dura prova la popolazione. Caos che però non sembra intenzionato a dare tregua.

Dopo un periodo di intense precipitazioni e fenomeni temporaleschi violenti che hanno causato numerosi disagi in diverse aree della regione, si è profilato un nuovo allarme meteo.

Non c’è stata quindi pace per la Toscana. A confermare l’allerta è stato il Centro Funzionale Regionale.

Una situazione allarmante per la regione

L’allerta è stata emessa per diversi comuni della regione, in modo particolare per la zona di Firenze, dove è stato emesso un codice giallo, e di Empoli, dove invece la situazione, essendo più critica, ha portato a un emettere un codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico.

Particolare attenzione, come spiega “Firenzetoday.it” è stata rivolta anche ai corsi d’acqua secondari, come l’Ema, il Mugnone e il Terzolle e non solo quindi ai fiumi principali. La situazione è stata talmente allarmante, che vista la vulnerabilità della regione, non è stato possibile agire in altri modi.

Ore di panico in tutta la Toscana

Sotto la direzione del Responsabile di Protezione Civile, vista la situazione, il Centro Operativo Comunale di Empoli ha quindi riunito organismi, associazioni e forze dell’ordine. Il tutto per fronteggiare al meglio le possibili criticità e salvaguardare la sicurezza dei cittadini.

Il Centro ha coordinato tutte le operazioni necessarie a garantire un’adeguata assistenza alla popolazione, vista l’allerta meteo che ha allarmato la regione. Nelle giornate del 9 e del 10 settembre è stato dato l’allarme a Firenze e nelle zone limitrofe, come Bagno a Ripoli, Fiesole e Scandicci e il codice arancione nelle zone dell’empolese. In molte località sono stati registrati allagamenti e smottamenti, a testimonianza di come il territorio, di fronte a tali eventi meteorologici, sia vulnerabile.