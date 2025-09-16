Napoli? Non più, in Toscana si mangia la PIZZA più buona in assoluto | I dati sono chiari, ogni morso è una delizia

La Toscana può vantare un altro grande risultato che non si era mai visto prima: la pizza. Ecco dove mangiare la migliore in assoluto.

Quando si parla di pizza, ovviamente il nostro pensiero va al capoluogo campano, Napoli. È da qui che è nata questa creazione gastronomica, che ha preso forma ed è diventata uno dei simboli dell’Italia nel mondo.

Chiaramente, la pizza non è vista solo come un semplice piatto, ma come una vera e propria tradizione che riesce a unire passione e gusto. L’impasto è frutto di una lievitazione lunga e accurata, con un cornicione che non sempre deve essere alto.

Infatti, vi è la cosiddetta pizza “a ruota di carro”, ovvero bassa e grande, che piace sempre di più e rappresenta un ritorno alla vecchia maniera. Pomodoro di alta qualità, olio extravergine di oliva, mozzarella di bufala: sono tanti gli ingredienti che costituiscono il tesoro della pizza.

Patrimonio dell’UNESCO e dell’amore

Ovviamente, essa è ormai diventata patrimonio dell’UNESCO e questo non ha fatto altro che diffondere la sua fama ancor di più. Tuttavia, non è solo la qualità a evidenziare tale successo: la pizza è spesso anche una scusa per vedersi con amici e parenti, andare a pranzo o a cena fuori e parlare delle cose più disparate, cogliendo così l’occasione per provare una nuova varietà.

Le nuove generazioni di pizzaioli portano avanti con orgoglio questa tradizione e, allo stesso tempo, cercano di sperimentare con ingredienti innovativi e farine alternative. C’è persino chi prova a sfatare il tabù dell’ananas sulla pizza, ma in modo preciso e accurato, senza cadere in errori grossolani.

Pizza top in Toscana: parlano i dati

Ma se ora vi dicessimo che anche la Toscana insidia sempre di più la Campania con delle pizze di altissimo livello? Ebbene sì: come riportato da LucianoPignataro.it, nelle 50 Top Pizza Italia, al 19º posto troviamo la Pizzeria Apogeo di Marina di Pietrasanta.

Trattasi di una splendida realtà dove l’esperienza e l’abilità di Massimo Giovannini risultano eccellenti. Insomma, un altro modo per poter provare e gustare la Toscana. A questo punto non resta che recarsi in Toscana e provare questa delizia certificata.