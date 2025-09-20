Pensioni, lo Stato cala l’asso e arrivano gli AUMENTI | Da questa tabella scopri da quanto si incassa

Piatto ricco mi ci ficco. Con le Pensioni è proprio così, cerchiamo di capire le ultime novità del periodo e gli aumenti previsti.

Se andiamo a pensare a uno dei principali dibattiti pubblici che sentiamo discutere in un bar o in un circolo, il sistema pensionistico italiano è sicuramente nei primi tre argomenti più parlati, insieme al calcio e alla politica. Le riforme degli ultimi anni non hanno fatto altro che cercare di modificare un problema strutturale che negli anni ha sicuramente lasciato degli strascichi.

Ricordiamo le varie riforme che ci sono state dagli anni ’90 a oggi, con la riforma Amato, la riforma Dini e la Fornero, per poi passare anche a strumenti più recenti come Quota 100 e Quota 102, che hanno dato la possibilità a molte persone di andare in pensione anticipatamente avendo requisiti più flessibili.

Ovviamente, negli ultimi anni c’è chi vuole capirci meglio sul tema delle pensioni anticipate, perché c’è sempre chi si pone la domanda: dov’è la fregatura? Considerando che le aspettative di vita sono migliorate e si sono allungate rispetto ad anni fa, c’è chi vuole avere maggiori garanzie per poter approfondire questo tema sempre molto discusso.

Le ultime novità del mese

C’è anche, per l’appunto, la pensione di garanzia per i giovani, che avrebbe il compito di tutelare chi ha carriere lavorative non sempre lineari ma frammentate, sperando poi di avere un domani un assegno dignitoso.

Negli ultimi anni si parla sempre di più della previdenza integrativa, ovvero della creazione di fondi pensione e strumenti privati affinché si possa integrare il tutto con quello che si riceverà dall’INPS al termine della propria carriera lavorativa.

Aumento pensioni, ecco quando

Questo trend non fa altro che rendere tutto molto più consapevole, sia nel sistema pubblico che in quello privato, cercando di garantire all’individuo una vecchiaia piuttosto serena. Ora però, negli ultimi tempi, si sta parlando tanto, come riportato da Money.it, di un aumento pensionistico.

Cerchiamo di fare chiarezza e capire quello che accadrà di qui a breve. A gennaio, infatti, arriverà l’aumento, ma sarà di pochi euro, anche se per lo Stato la spesa sarà piuttosto elevata.