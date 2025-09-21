Università, questa è la FACOLTÀ migliore | Durante la seduta di Laurea ti assumono a tempo indeterminato, iscriviti subito

Vuoi avere una indipendenza economica senza rinunciare agli studi dell’Università? Iscriviti subito a questa facoltà. Non te ne pentirai

Quando si conclude il percorso di studio della scuola secondaria di secondo grado ci sono due possibilità che si possono prendere in considerazione: entrare subito nel mondo del lavoro o iscriversi all’Università. Nel primo caso la persona si catapulterà direttamente in un mondo colmo di responsabilità per avere uno stipendio a fine mese o deve considerare l’idea di tornare sui libri per fare dei concorsi.

Nel secondo caso c’è chi preferisce darsi un pizzico sulla pancia e dedicarsi un paio di anni a uno studio ancora più approfondito rispetto a quello degli anni precedenti. Infatti la maggior parte degli studenti conferma che all’università è come ripartire da zero. Certo le basi sono fondamentali, ma è la costanza che porta sempre a dei risultati.

Ciò che conta è anche la consapevolezza di fare la scelta giusta. Bisogna rendere piacevole ciò che si fa nella vita è solo così non peserà sulle spalle. Per questo motivo sarebbe opportuno darsi del tempo prima di iscriversi all’università, ma chi ha già le idee chiare sul proprio futuro allora non dovrà esitare.

Chi vuole subito rimettersi in gioco sui libri e non sa a quale Università rivolgersi allora potrà prendere in considerazione quanto riportato sul sito rieti.cusano.it. pare che ci sia una facoltà che permette agli studenti di essere assunti nel frattempo a tempo indeterminato. Andiamo a scoprire qual è questa facoltà.

Ecco le facoltà che danno la possibilità di lavorare nell’immediato

Oggigiorno è importante avere una laurea non solo per una soddisfazione personale, ma anche perché si tratta di un titolo che comunque fa peso all’interno di un curriculum. C’è chi è mosso da passione e interesse mentre altri cercano un modo per poter lavorare immediatamente, anche durante gli anni dell’Università.

Le motivazioni possono essere tante, in particolar modo quelle legate a una questione economica. Tanti sono i giovani che desiderano l’indipendenza dalla propria famiglia e in questo modo possono fondere lo studio con il lavoro. In realtà ci sono diverse lauree che permettono già di lavorare ancor prima di avere tra le mani la pergamena.

Una buona panoramica per fare la scelta giusta dell’Università

I laureati del settore economico-sociale sono quelli che inevitabilmente hanno la possibilità di lavorare contemporaneamente e lo stesso discorso vale per chi decide di abbracciare l’area umanistica. In terza posizione ci sono i laureati dell’area ingegneria-architettura e solo al quarto posto ci sono coloro che puntano a ricoprire la figura di medico-sanitario.

Infine ci sono l’area scientifica e giuridica. Per coloro che sono interessati ad andare a lavorare all’estero possono optare percorsi di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e anche il corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali.