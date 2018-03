Garfagnana

Ultime notizie brevi

sabato, 3 marzo 2018, 08:51

In Toscana sono oltre 15 mila i celiaci diagnosticati (pari allo 0,38 per cento della popolazione). Un dato che fa sì che a livello nazionale la nostra regione sia quella con la prevalenza media più alta di celiaci (fonte Relazione annuale al Parlamento 2015).

venerdì, 2 marzo 2018, 18:16

Firmato oggi in Regione un nuovo verbale d'intesa per l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 75/2017 per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Questo secondo verbale è stato siglato sempre dal presidente della Regione, dall'assessore al diritto alla salute e dal direttore della direzione diritti di cittadinanza e coesione...

venerdì, 2 marzo 2018, 15:28

Consiglio dei cittadini per la salute e Comitati di partecipazione aziendali e di zona distretto, per una maggiore e più attiva partecipazione degli utenti alla pianificazione, programmazione e al buon funzionamento dei servizi sanitari. Sono gli organismi previsti da una delibera portata in giunta dall'assessore al diritto alla salute e...

venerdì, 2 marzo 2018, 15:27

L'assessore regionale ai trasporti ha indirizzato stamani una lettera ai vertici di Ferrovie dello Stato per evidenziare e denunciare le carenze ‘palesi e gravi' nella comunicazione agli utenti, registrate in questi giorni in cui il servizio ferroviario regionale è stato messo a dura prova dall'ondata di maltempo.

giovedì, 1 marzo 2018, 16:49

Siglato oggi in Regione il verbale d'intesa per l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 75/2017 per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Il verbale, firmato dal presidente della Regione, dall'assessore al diritto alla salute, dal direttore della direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale, e dai rappresentanti delle organizzazioni...

mercoledì, 28 febbraio 2018, 17:41

Il presidente della Regione Toscana ha inviato una lettera all'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, chiedendo, alla vigilia dell'evento atmosferico che porterà neve e ghiaccio su tutta la Toscana, se Fs si sia dotata di un piano antineve che riguarda gli snodi ferroviari di tutte le aree urbane della Toscana,...

martedì, 27 febbraio 2018, 15:50

Massimo Mallegni al Cinema Puccini di Fornaci di Barga (Lu). Il tre volte sindaco di Pietrasanta, tra gli amministratori locali più apprezzati d'Italia secondo il sondaggio Tecnè e candidato al Senato della Repubblica per il centro destra nel collegio uninominale Toscana 5 (Lucca e Massa Carrara) e al proporzionale nel...

lunedì, 26 febbraio 2018, 20:06

Martedì 27 febbraio alle ore 21 a Migliano di Fosciandora, presso la Sala Ciaf “Vladimiro Zucchi”, si svolgerà l’ultima iniziativa pubblica della lista “Potere al Popolo” in Garfagnana. Saranno presenti Fabrizio Bianchi e Nicoletta Gini, candidati rispettivamente al Senato ed alla Camera nel nostro collegio plurinominale.

lunedì, 26 febbraio 2018, 10:52

Presso l'Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti, Mons. Fausto Tardelli, Vescovo di Pistoia, presenta domani, martedì 27 febbraio 2018, ore 16,30, via Veneto 1, Lucca, il libro del compianto storico Socio Ordinario Graziano Concioni "Hoc nomen vite eterne. Sigilli conservati nell'archivio della Certosa di Farneta", recentemente stampato per i tipi di Maria Pacini Fazzi Editore.

sabato, 24 febbraio 2018, 18:22

I consiglieri del gruppo di opposizione hanno presentato un'interrogazione sulla Rocca Ariostesca, chiedendo al sindaco quale sarà la futura destinazione del monumento che sarà presto completamente restaurato. Inoltre si chiedono le modalità e le forme di utilizzo futuro della Rocca che assieme alla Fortezza di Mont'Alfonso, al Teatro Alfieri, al...