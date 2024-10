Salute, allarme pesticidi: questo ingrediente lo usi tutti i giorni ma rischi di finire in ospedale | Buttalo subito

Fate molta attenzione a questo alimento, lo usiamo ogni giorno. Potremmo avere dei problemi di salute visto che contiene pesticidi.

Nel corso degli anni ci sono stati molti cambiamenti. Anche sulle nostre tavole le alimentazioni hanno subito delle modifiche. Rispetto agli scorsi decenni infatti, durante i nostri pasti non si consumano più i prodotti nostrani. Ora la popolazione ha cambiato le proprie abitudini. Siamo quindi più predisposti ad acquistare quasi tutti gli alimenti.

Purtroppo però anche se i controlli sono davvero molto rigidi, a volte questi cibi possono subire delle contaminazioni. Nella maggior parte delle volte ci sono anche state delle problematiche per chi ha consumato gli alimenti.

È dunque molto importante porgere attenzione ad una notizia che sta arrivando all’orecchio di tutti. A quanto sembra, pare che ci sia un ingrediente in vendita che ha subito una contaminazione. L’alimento è molto usato da noi cittadini. Vediamo dunque di quale si tratta e come comportarsi.

Attenzione a questo ingrediente

Come ben sappiamo negli ultimi periodi è aumentato l’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti. Purtroppo però l’eccessivo abuso di queste sostanze non giova alla nostra salute. A quanto pare sono state svolte delle analisi su alcune tipologie di farina. Dai dati emanati, all’interno di questo ingrediente vi è risultata un’eccessiva quantità di glifosato. Quest’ultimo componente chimico è un erbicida molto nocivo per noi, essendo parecchio cancerogeno.

Purtroppo su 14 farine analizzate ve ne sono 11 che hanno riportato tracce di questo pesticida che è anche il più utilizzato al mondo. Di queste undici farine solo 4 non hanno superato la soglia consentita. Le altre sette invece hanno oltrepassato i limiti. Vediamo dunque quali sono le farine a cui dobbiamo fare attenzione.

Ecco le marche che sono state sottoposte a campione

Purtroppo nella nostra cultura culinaria è molto presente questo alimento. Pasta e pane sono infatti i cibi più consumati in Italia. Per questo è molto utile conoscere le farine che potrebbero portarci dei problemi di salute. Stando a quanto riportato da ilsalvagente.it, le marche portate in laboratorio sono: Barilla, Farchioni, Lidl, La Conte, Consilia, Caputo e molte altre.

Attenzione quindi a non portare il glifosato sulle vostre tavole. Oltre a questo però, delle altre analisi hanno accertato che anche altri 7 pesticidi sono stati rilevati nei laboratori. Purtroppo la presenza di queste sostanze non è descritta sulle etichette dei prodotti perché non obbligatoria. È quindi difficile capire quale di queste farine è la più adatta.