Salute, se ami cucinare stai attento: ogni giorno rischi la vita proprio a casa tua | Questo non usarlo più

Salute, se ami cucinare ,attento a questo aspetto, ne va della tua stessa incolumità

Si avvicina pian piano l’ora di pranzo o di cena, dunque, visto che sei già a casa, tocca te pensare alla preparazione del pasto. Tuo marito arriverà fra un po’, mentre i tuoi figli sono in stanza a studiare per le verifiche di domani. La TV è accesa su un programma di intrattenimento, ma tu la tieni solo per compagnia. Stai pensando a che cosa cucinare, soppesando i vari ingredienti, che hai sia in dispensa che nel frigo.

Valuterai le scadenze e i prodotti che sono presenti, che ora metterai in pratica, compiendo un infinito gesto d’amore. Bene, ora hai deciso come conquistarli. Farai un ottimo piatto di spaghetti alla carbonara. Hai scovato nel frigo pure un bel pezzo di guanciale che hai comperato un paio di giorni fa al reparto salumeria, al tuo supermercato di fiducia sotto casa. Solitamente la prepari con la pancetta bella croccante, ma adesso vuoi seguire la tradizione romana.

Sei stata nella Capitale qualche giorno fa con il tuo consorte, oltre che coi tuoi figli e tutti sono rimasti conquistati dalla carbonara. Adesso vuoi cimentarti anche tu nelle dritte rilasciate da quell’oste tanto simpatico, che hai anche aggiunto sui Social. Magari gli invierai pure la fotografia. Fatto sta che, mentre cucinerai felice e con un bel sorriso sul tuo volto, potrai compiere un’azione che potrà costarti molto cara.

Tuttavia, sappi che, mentre cucini, non dovresti mai farti distrarre, pertanto non rispondere al telefono o a messaggi o a note, che ora vanno molto di moda. Sarebbe anche meglio evitare di intraprendere altre chiacchierate con altre persone, come pure seguire una serie TV molto avvincete. Okay che le donne sono multitasking, ma ora sarebbe meglio scordarsi di questo aspetto.

Salute, in cucina stai attento a cosa fai

La prima cosa che ti verrà in mente è che potresti tagliarti con un coltello, mentre affetti qualcosa. In questo caso potrebbe essere il guanciale, ma lo stesso può valere anche per delle verdure. Di certo anche ciò non va sottovalutato, visto che al pronto soccorso sono numerose le persone che vi giungono per essersi tagliate, volendo imitare nella velocità del taglio noti chef, visti in TV o sui Social.

Ricordati poi che ti puoi anche scottare con l’acqua di cottura della pasta, che è molto calda, dunque non armeggiare mai la pentola senza un guanto o una presina. Tutti e due devono essere in ottimo stato e, qualora non lo fossero e si dimostrassero irrecuperabili, anche tramite mirati lavaggi, gettali via. Tuttavia dovresti prestare la massima attenzione anche a un altro aspetto.

Così rischi la tua vita ogni giorno

In sostanza cucinare su un fornello, soprattutto su uno specifico a gas, può produrre altissimi livelli di biossido di azoto. Si tratta di un gas sotto prodotto della combustione ad alte temperature. Quest’ultimo può ridurre la fondamentale funzionalità polmonare, oltre che aumentare il rischio di altre patologie respiratorie, fra cui l’asma.

In Italia, come ci rivela ilsavagente.it sono numerosissimi i morti per questo genere di inquinamento. Prestiamoci maggiormente attenzione e non scordiamoci mai di far controllare i fornelli. Non dimentichiamoci inoltre che le emissioni di gas possono anche avvenire a fuoco spento. Parola d’ordine dunque è sempre una sola, ed è prevenzione innanzitutto.