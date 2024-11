Furti in casa, se vuoi evitarli segui queste indicazioni: d’ora in avanti non ti daranno più fastidio

Ladri, se voi difenderti da loro inizia a entrare nella loro testa. Solo così sventerai i furti in casa tua.

Ormai lo sai bene, non puoi difatti più nessuno, dato che anche chi ti pare amico e affidabile alle volte non lo è affatto. Difatti, ora come ora, complice la crisi che serpeggia tristemente nel nostro Paese, sono aumentati i furti anche in appartamenti. Purtroppo dati e cronaca sia locale che nazionale ne parla chiaro in proposito.

Dunque non c’è da dormire sonni tranquilli e restare sempre vigili. Non sottovalutiamo alcune premonizioni i o sensazioni. Difatti il più delle volte l’istinto non sbaglia. Anche qui vale il detto che prevenire è meglio che curare. Una volta che la nostra casa è stata svaligiata difficilmente tutto ci verrà restituito.

Dunque se vediamo girare nei pressi del quartiere dei soggetti strani o che osservano la nostra casa per troppo tempo, anche se è brutto tempo o fa freddo, avvertiamo in men che non si dica le forze dell’ordine. Se poi notiamo segni fatti a matita, pennarello o gessetto sulla nostra porta, fotografiamo il tutto e avvertiamo chi di dovere, oltre che i nostri vicini di casa.

Anzi, con loro cerchiamo sempre di mantenere un buon rapporto, Difatti la cooperazione è più importante che mai per sventare ladri e proteggerci a vicenda. Quando non siamo in casa loro possono buttare un occhio alla nostra e noi ricambiare il favore quando non ci sono loro.

In ogni caso quando dovremo assentarci anche solo per una gita di qualche girono. Non raccontiamolo troppo in giro, né tanto meno al telefono quando siamo in strada o in mezzo alla gente. Non sappiamo mai dove si possono nascondere dei ladri o dei basisti. Altro errore da non commettere più e dirlo sui Social.

Furti in casa e come difendersi

Ancora più grave fare foto o dirette delle nostre vacanze. In questo modo i ladri sapranno che non siamo in casa e che potranno agire indisturbati. Non sono pochi infatti i vacanzieri hanno trovato la loro casa svaligiata. Dopo aver speso molti soldini per rilassarsi hanno dovuto spenderne altri per ricomprare delle cose. Chiaro che i ricordi cari non torneranno più indietro.

Se è stato rubato qualche cosa legato a parenti che non ci sono più, potranno solo piangere sul latte versato. Oltre a queste raccomandazione, teniamone anche delle altre a mente e che andranno attuate. Tutto ciò vi sarà utilissimo, perché manderà in tilt i ladri che non sapranno se sia opportuno o meno agire nei vostri confronti.

Alcune dritte da seguire sempre

Organizzatevi sempre nei minimi dettagli anzitempo. Se dovete andare via per un periodo di tempo, non lasciate la casa in balia dei malviventi, dunque senza che persone a voi care va la controllino. Lasciate le chiavi a un parente fidato che andrà ogni tanto a vedere che sia tutto a posto.

Dovrà anche andare a ritirare la posta e non trascurare le piante sul balcone o in giardino. Infatti, se si notasse troppa trascuratezza, i ladri potranno notare che in casa non c’è nessuno. Infine installate un timer che accenda le luci in orari prefissati, in modo tale da simulare una presenza anche se in casa non ci sarà nessuno.