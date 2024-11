Settimana bianca, risparmia senza rinunciare al divertimento: con questi consigli salvi il conto corrente

Amate sciare, ma non avete a disposizione un budget da milionari? Non c’è problema, potete divertirvi senza indebitarvi.

La Settimana Bianca è una gioia per chi ama l’inverno e la meravigliosa atmosfera candida e silenziosa sulle montagne innevate.

Una vacanza sulla neve permette di staccare la spina e fare sport e visitare luoghi incantevoli che vi resteranno nella memoria.

Anche chi non scia può trovare tranquillamente attività per divertirsi in montagna, i camini sono accesi, il cibo è ottimo e la natura è incontaminata.

Sulla neve ci sono innumerevoli attività da fare che vanno dallo slittino, per il quale non serve nessuna conoscenza o particolare abilità, alle ciaspolate, passando ovviamente per le tavolate coi piatti tipici montani che sono una delizia per il palato.

Settimana bianca low budget

Il primo problema in questo periodo economico sono sempre i costi. Lo sci e la settimana bianca sono sempre stati circondati da un’aura di ricchezza e status sociale.

Negli anni 90 località come Cortina d’Ampezzo erano il ritrovo dei giovani rampanti e intraprendenti figli dello yuppismo, che oggi non esiste più e non è paragonabile a nulla.

Vacanza sulla neve

La prima regola da seguire per sciare low cost riguarda la scelta della destinazione. Dimenticate località come St. Moritz, Zermatt, Val D’Isere, Val Thorens o Verbier, abbassate le aspettative e concentratevi su una vacanza in Italia. Ci sono luoghi magici che sanno regalare intense emozioni a prezzi molto più contenuti. Una settimana bianca in Trentino può essere la soluzione per chi vuole concedersi una vacanza sulla neve con panorami mozzafiato e moderne attrezzature che non hanno nulla da invidiare alle destinazioni più lussuose d’Europa. Località come San Martino di Castrozza stanno diventando tra le più amate dai turisti che visitano il Trentino, questo piccolo e suggestivo centro sta diventando una vera e propria capitale alpina invernale che attrae ogni anno turisti da tutto il mondo.

Cesana Torinese, un piccolo comune a pochi km da Torino e a due passi dal confine francese in Alta Valle Susa offre la possibilità di organizzare una fantastica settimana bianca in Piemonte. L’Abruzzo nella stagione invernale è il luogo ideale per organizzare una meravigliosa settimana bianca low cost dove oltre ai diversi comprensori sciistici come Rovisindoli e Roccaraso, si trova il contesto perfetto per immergersi nella natura e organizzare divertenti escursioni. Cercate offerte con lo skipass incluso e noleggiate le attrezzature invece di comprarle.