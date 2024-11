730, l’Agenzia delle Entrate ha un messaggio importante: i rimborsi per i lavoratori sono a rischio | Comunicazione straordinaria

L’Agenzia delle entrate allerta i lavoratori. Il messaggio ci avvisa di alcuni rischi imminenti. Attenzione ai rimborsi.

Come ben sappiamo in Italia il nostro guadagno deve essere esposto attraverso delle operazioni. Il 730 è infatti uno strumento che ci permette di effettuare la dichiarazione dei redditi. Cosi facendo possiamo esporre il nostro profitto annuale.

Attraverso il 73o però possono anche essere detratte delle spese. Infatti tra i tanti vantaggi c’è quelli di essere rimborsati di alcuni costi come: le spese mediche, spese funebri e anche scolastiche ed universitarie. Ci potranno essere affidati anche altri bonus che ci aiuterebbero a risparmiare.

Ultimamente però delle notizie diramate dall‘Agenzia delle Entrate stanno facendo preoccupare i cittadini. Secondo quanto detto infatti i rimborsi che vengono normalmente affidati sono a rischio. L’avviso ci preannuncia delle problematiche. Vediamo dunque di cosa si tratta e come dovremmo muoverci per poter evitare queste difficoltà.

La comunicazione ci allerta tutti

L’informazione che l’Agenzia delle Entrate ha voluto diramare con molta urgenza, a quanto pare riguarda una frode digitale. I malintenzionati si muovono attraverso mail. Spedendo questi messaggi ad alcuni utenti, infatti la truffa potrebbe impossessarsi di alcuni dati sensibili.

Fate comunque attenzione perché la mail pare essere davvero convincente. Delle sue particolarità però potrebbero essere utili per farci riconoscere l’imbroglio. Vediamo dunque come accorgerci della frode e come difendersi dal suo attacco.

Cosa fare per evitare di rimanere vittime di quest’inganno?

Delle informazioni sono state descritte dall’Agenzia delle Entrate per evitare la problematica. A quanto sembra l’email pare somigli molto alle classiche, ma al suo interno possono essere presenti dei PDF allegati. Nella maggior parte vi sono richiesti dei dati sensibili come IBAN e partita IVA. L’inganno potrebbe rendersi più pericoloso in caso venga effettuato tramite PEC. Cosa fare però per evitare tutto questo?

Inizialmente è importante non cliccare sul link per evitare le problematiche, in caso il danno sia già stato svolto bisogna muoversi diversamente. È dunque utile non aprire o scaricare alcun allegato e cosa più importante non fornire alcun dato personale. Bisogna sfuggire a qualsiasi comunicazione con il mittente della mail cosi da evitare che possano prendere possesso di alcune informazioni che potrebbero mettervi in guai seri. Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che queste comunicazioni non vengono spedite tramite mail ma possono solo essere esposte sulle piattaforme ufficiali. Dunque svolgete tutti i passaggi descritti se volete evitare la truffa.