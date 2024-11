Amazon Prime, sconti e promozioni a metà prezzo: l’abbonamento costa meno di una colazione al bar

Un’opportunità incredibile da parte di Amazon. Non potete assolutamente perderla, ma solo a queste condizioni.

Volete spedizioni in un giorno senza un plus di costi? Volete migliaia di film e serie TV in streaming, incluse le serie Prime Original e le partite UEFA Champions League del Mercoledì?

Oppure siete appassionati di film, serie TV e musica senza pubblicità in streaming, per trascorrere i pomeriggi di riposo in tranquillità.

Se a tutto questo aggiungete il fatto di essere degli studenti e quindi sicuramente avete un budget limitato, non dovete pensare che il colosso Amazon si sia scordato di voi.

C’è un’opportunità per voi che non potete assolutamente perdere, perché vi offre un risparmio garantito e un servizio di incredibile qualità.

Come avere questo vantaggio

Per godere di questa opportunità garantita da Amazon dovete solamente avere un account Amazon ed essere degli studenti iscritti ad un corso universitario o equivalente in Italia. L’azienda richiede una prova della registrazione su richiesta e un indirizzo e-mail accademico valido in Italia.

Qualora non abbiate un indirizzo e-mail dell’università, potete comunque iscrivervi con una procedura di registrazione alternativa. Potrebbe esservi chiesta la documentazione per verificare la vostra idoneità. Se non avete la documentazione attestante i requisiti di idoneità di cui sopra, potrebbe esservi richiesto un rimborso per i vantaggi ricevuti con l’iscrizione a questa offerta. Non potete utilizzare il vostro indirizzo e-mail per più iscrizioni.

Scoprite il mondo di Prime student

Prime Student è un programma che consente ai clienti idonei di usufruire dei vantaggi di spedizione Amazon Prime e di accedere a Prime Video, Prime Music, Prime Reading, Amazon Photos e altri servizi per un periodo di prova di 90 giorni senza costi aggiuntivi in quanto sponsorizzato da Microsoft Surface. I vantaggi sono soggetti a limitazioni, ad esempio geografiche, come indicato nella sezione Amazon Prime nelle pagine di aiuto del loro sito. I membri Prime Student possono anche ricevere sconti e promozioni che verranno comunicati tramite e-mail o resi disponibili su Prime Student.

Dopo i primi 90 giorni senza costi aggiuntivi, Prime Student verrà convertito automaticamente in un’iscrizione a pagamento annuale o mensile. Con questa iscrizione avrete i vantaggi di Amazon Prime a una tariffa ridotta fino al giorno della laurea o per un massimo di quattro anni (a seconda della condizione che si verifica prima). Dopo la laurea o alla fine del quarto anno di iscrizione Prime Student terminerà e, in tale data, si convertirà automaticamente in un’iscrizione Amazon Prime al prezzo standard.