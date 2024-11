È come la Nutella, ma più buona ed economica: questa crema la mangi quando vuoi e sei sempre in salute

Nutella, addio. Adesso ce n’è una nuova ancora più buona di cui non ne potrai mai fare a meno.

Al solo sentirla nominare ci viene l’acquolina in bocca e ci capita in tutte le ore del giorno. Se siamo stanchi e abbiamo bisogno di una coccola, un buon cucchiaino non ce lo leverà nessuno. Buonissima è spalmata su una fetta di pane croccante o su fette biscottate o biscotti secchi.

Inoltre tantissime sono le torte caserecce che la vedono come ingrediente e c’è chi ama farcirci dei biscotti, oltre che ci la mette nel tiramisù. Quando facciamo al spesa inoltre non può mai mancare nel nostro carrello e sarà anche uno dei regali più gettonati di stampo dolciario nel periodo della feste di Natale.

Noi potremo a nostra volta divertirci nel confezionamento, con tanto di carta colorata e fiocchi. Fatto sta che ora pare che ce ne sia una nuova più buona e che sia capace ci mandarci in delirio fin dal primo assaggio, Udite, udite, anche noi potremmo prepararla a casa nostra in pochi minuti, per poi farla gustare ai nostri cari, prendendoli per la gola e di sorpresa.

Ci servirà un solo ingrediente che troviamo in vendita nei supermercati o al supermercato nell’apposito reparto. Una volta preparata questa divina crema la dovremo conservare in frigo, dove durerà a lungo, ma solo fino a che non verrà aperta. Sarà perfetta per iniziare con il sorriso la lunga giornata che ci attende.

Nutella addio, ecco la nuova versione

Iniziamo ad armarci di un potente frullatore, quindi di una teglia da formo capace su cui stendere un foglio di carta apposito. Ora pensiamo all’ingrediente principe, parliamo di nocciole fresche sgusciate. Ergo, ci accingeremo a preparare una magnifica pasta di nocciole, che non sarà però troppo dolce.

Andiamo con il procedimento facile e veloce, che vi lascerà di stucco. Posizioniamo le nocciole su una teglia e cuociamo in forno a 150°. Il consiglio in più e da non scordarci mai, è quello di controllare con solerzia la cottura. Le nocciole infatti si tostano molto velocemente e che pertanto possono bruciare.

Come creare a casa nostra questa delizia

Una volta pronte sforniamole, trasferiamole direttamente nel frullatore e, senza fretta, frulliamole. Pian piano i frutti, dopo essersi frullati, rilasceranno dell’olio che li ridurrà in una poltiglia. Il consiglio è di non frullare di continuo, ma alternare a momenti di pausa, per non danneggiare l’elettrodomestico. Una volta pronta la crema di nocciole, riponiamola in un vasetto ermetico da mettere in frigo, come poco fa accennato.

Tuttavia ricordiamoci che si parla di frutta secca, sempre ricca di olio e che andrebbe mangiata sì quando vogliamo ma con moderazione per quel che concerne la quantità. Un cucchiaio o un cucchiaio e mezzo al giorno darebbe la quantità ideale per una persona adulta. La ricetta, coi vari consigli, ce l’ha donata nonsprecare.it.