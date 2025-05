“Mi dia 2 etti di prosciutto” “Effettui il bonifico, grazie” | ADDIO AI CONTANTI: arrivata l’ufficialità dall’Unione Europea

Cosa vuol dire che dovremmo presto dire addio ai contanti anche per ordinare due etti di prosciutto? Facciamo chiarezza in merito.

Il discorso in merito al regolarizzare un tetto unico per il contante è fondamentale per contrastare il più possibile il riciclaggio, il finanziamento della criminalità organizzata e del terrorismo e naturalmente per cercare di ottimizzare i controlli fiscali per debellare una delle piaghe più significative del Paese, cioè l’evasione fiscale.

Per quanto riguarda il discorso europeo, cercare di imporre dei limiti fissi, garantisce una situazione omogenea e più controllata dei vari Stati comunitari, trovando una cifra massima che non si può superare, così come limiti inferiori dovranno essere valutati dai singoli Stati con la Banca Centrale Europea.

Quindi, per quale motivo in rete sta circolando la voce che i cittadini dovranno dire addio ai contanti, effettuando soltanto bonifici anche solo per comprare 2 etti di prosciutto? Facciamo chiarezza in merito alle direttive dell’Unione Europea.

La situazione attuale in Europa in merito ai contanti

Prima di proseguire, facendo un breve recap della situazione attuale in Europa, come riportano da money.it, l’Unione Europea non ha intenzione di limitare le decisioni prese dai Singoli Stati membri in merito a diverse tematiche, tra cui proprio l’utilizzo dei contanti, ma invita tutti ad appoggiare una linea comune per riuscire a far funzionare meglio le cose.

In merito al discorso contanti, la situazione nei vari Stati è piuttosto disomogenea: passiamo dai 15.000 euro previsti in Croazia o all’assenza di qualunque limite in Estonia, arrivando a 500 euro della Grecia, ai 1000 euro della Spagna, ai 5000 euro dell’Italia e così via.

Dopo quale cifra bisogna usare il bonifico

Detto ciò quindi, veramente i cittadini dovranno dire addio ai contanti e dovranno quindi utilizzare il bonifico anche per acquistare 2 etti di prosciutto? Ebbene, come vi diciamo sempre, dovete cercare di filtrare il più possibile le informazioni che circolano in rete, basandovi sempre su fonti ufficiali. Tranquilli che questo limite non è così drastico, in quanto, come letto su money.it, il nuovo limite di contanti da utilizzare in Europa è entrato in vigore dal 9 luglio 2024, ma sarà soltanto a partire dal 10 luglio 2027 che tutti gli Stati membri dell’Unione Europea avranno l’obbligo di uniformarsi.

Dopo questa data quindi il tetto massimo di contanti sarà di 10.000 euro, dopo la quale bisognerà effettuare i pagamenti con metodi tracciati. Badate bene però che questo limite non sarà applicato a tutte le tipologie di pagamento, infatti questo limite non sarà adottato per esempio al pagamento tra persone fisiche, verso enti creditizi, emittenti di moneta elettronica e così via. Fareste meglio quindi a chiedere a chi di dovere, in modo da avere un quadro completo per quelle che saranno le regole per il vostro paese di appartenenza.