Ultim’ora – Meloni ha ceduto: ecco il “Reddito Automobilistico di Cittadinanza” | 8000€ con bonifico istantaneo SEPA

Arriva il Reddito Automobilistico di Cittadinanza, un contributo che si rivela un grande aiuto per chi ha un’auto. Copre 8.000 euro di spese.

Il governo Meloni ha pensato a un contributo che potrebbe aiutare tantissime persone e nello specifico chi possiede un’automobile.

Un bonus che giocosamente si potrebbe chiamare “Reddito Automobilistico di Cittadinanza“, poiché offre agli automobilisti di risparmiare molto denaro e che può coprire fino a 8.000 euro di spese.

Sono stati stanziati ben 20 milioni di euro per aiutare chi ha diritto al bonus, a usufruirne, ma bisogna affrettarsi a inviare la richiesta.

Come indica il “Messaggero”, si potrà richiedere il bonus fino al 27 maggio, tramite il sito Invitalia. Così facendo sarà possibile essere rimborsati delle spese effettuate nel 2024.

Fino a 8.000 euro di bonus

Quello che potremmo chiamare “Reddito Automobilistico di Cittadinanza” è un bonus che copre alcune spese automobilistiche che sono state effettuate nell’anno precedente, ovvero dall’1 gennaio al 31 dicembre 2024. Spese che comprendono anche l’installazione e la progettazione e che possono essere state fatte sia da privati che da gruppi di persone, ovvero dai condomini.

Qualora tali spese sono state fatte privatamente, sarà possibile ottenere un rimborso di un importo massimo di 1.500 euro. Se invece le spese sono state fatte da tutti i condomini, è invece possibile ottenere fino a 8.000 euro di rimborso. Ma ecco quali sono queste spese.

Un importante sostegno per i possessori di automobili

Per inviare la richiesta del bonus, bisogna accedere alla piattaforma Invitalia, che come indica il “Messaggero”, è gestita per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e accessibile attraverso lo Spid, la carta d’identità elettronica oppure la carta nazionale dei servizi.

Può accedervi e richiedere il bonus chi nell’anno precedente ha acquistato e installato le colonnine elettriche domestiche per poter ricaricare i veicoli elettrici. Il bonus in questione copre quindi le spese di acquisto, installazione e progettazione fino all’80%, per un valore che può arrivare ai 1.500 euro per le persone singole e 8.000 euro per i gruppi di condomini. Si tratta di un sostegno importante per chi possiede un’auto elettrica, che può fare la differenza nell’acquisto della colonnina, uno strumento essenziale a ricaricarla.