Lavatrice, questo detersivo è un rischio per la salute: eliminalo subito o finisci all’ospedale

Lavatrice, da oggi non comperare e non usare più questo detersivo, è rischiosissimo per la tua incolumità.

È indubbio che in ogni casa che si rispetti non possono mancare un valido frigorifero e una buona lavatrice. Diciamo che a questa coppia c’è da aggiungere anche la lavastoviglie, dal momento che per molti, anche solo l’idea di lavare qualche piatto a mano fa gelare il sangue nelle vene. Sono però elettrodomestici che consumano tantissimo e che si ripercuotono nelle bollette.

Parlando nello specifico della lavatrice, va da sé che dobbiamo prestare molta attenzione ad alcuni aspetti. La prima cosa da fare è un salto sul sito dell’Arera, per verificare quali siano i giorni e le fasce orarie in cui cosata di meno utilizzare acqua ed energia elettrica. Stesso discorso per la lavastoviglie. Dovremo anche controllare i piani tariffari specifici, secondo il contratto stipulato con la società erogatrice.

Ciò detto non azioniamole lavatrici se non a pieno carico, ma nemmeno caricandole troppo. In questo caso tutto si tradurrà in un lavaggio dozzinale e che andrà ripetuto. Allora addio risparmio. Fondamentale anche una pulita e mirata igienizzazione, inoltre, lavandoci i nostri capi, potrebbero restare intaccati dai batteri.

Altro tassello da non dimenticare in un angolo polveroso sono i detersivi. In primis non eccediamo mai nella loro quantità, in primis perché essa non determina il risultato finale, ma che possiamo anche notare che rovinano alcuni capi. Oltre a ciò, se sono molto schiumosi potrebbero intasare ingranaggi e tubature, costringendoci a chiamare il nostro operaio di fiducia.

Lavatrice, alcuni particolari da non sottovalutare

Tuttavia c’è da dire che quando andiamo al supermercato e siamo in cerca di detersivi per la lavatrice passiamo molto tempo a cercare quelli che sono l’ideale per noi, stessa cosa che facciamo se cerchiamo prodotti per la nostra casa. Ora a darci una mano ci ha pensato Il Salvagente.it, che ha parlato di alcune ricerche effettuate da Que Choisir, che analizzato 60 prodotti.

Essi sono appartenenti e 4 categorie di detersivi molto venduti, per una particolare caratteristica che tutti noi apprezziamo e che ci sta a cuore, per tale motivo in molti spot pubblicitari viene messa in netta luce. Riguarda ammorbidenti, detersivi liquidi o capsule per lavatrice, ma anche, a onore del vero detergenti per la casa.

I risultati di un’accurata analisi

Ciò che è stato analizzato è la loro composizione, con lo scopo di trovare 57 fragranze allergeniche. Il punto è che alcune non sono segnalate, anche se la loro concentrazione supera i 100 mg per chilo. Diciamo che la cosa più grave è che 26,che dovrebbero esserlo, in verità non lo sono. Il consiglio?

È quello di leggere sempre per bene l’etichetta prima di accingerci all’acquisto e non pensare che per forza di cose quelli può pubblicizzati e cari siano i più salutari. Inoltre occhio perché pare che siano i detersivi classici e ammorbidenti che i produttori abuserebbero particolarmente dei profumi allergenici. Tuttavia ci sono anche altri problemi, dato che i detersivi potrebbero contenere altri prodotti, come la metilisotiaziolinone.