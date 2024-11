Investimenti, il rischio è dietro l’angolo: migliaia di euro spariti in un attimo | Non fidarti mai di lui

Il denaro non dorme mai e i vostri investimenti potrebbero trasformarsi nel vostro peggiore incubo in questo caso.

Molte storie accompagnano il gruppo delle persone che amano investire i propri risparmi e i broker che gestiscono i fondi azionari.

Lo schema Ponzi, l’insider tradind, azioni da poco spacciate per commodities sono solo alcuni dei fatti che accompagnano i fondi di investimento.

Truffe, raggiri e persone a cui affidate il vostro denaro che spariscono nel nulla, perché non hanno resistito al loro portafogli gonfio con il frutto del vostro lavoro di una vita.

Purtroppo, se volete entrare nel mondo degli investimenti c’è sempre una percentuali di rischio. Una dovuta al fatto che le vostre scelte non siano state azzeccate e il mercato crolli e una dovuta al fatto che vi siete affidate alle persone sbagliate.

Il broker

Affidarsi a un broker è importante per gestire al meglio i propri investimenti. Un broker finanziario è un professionista che effettua investimenti per i suoi clienti. Il suo ruolo consiste nel comprare e vendere strumenti finanziari, come azioni, obbligazioni, fondi comuni o altri prodotti, in base agli obiettivi da raggiungere.

Il mondo come sapete è molto vario e quando affidate a terzi qualsiasi cosa, che sia la babysitter per i vostri figli, l’idraulico o il broker dovete essere certi di avere il meglio.

Quel fattaccio brutto di Perugia

A Perugia purtroppo, la procura ha portato in giudizio un broker di 78 anni, difeso dall’avvocato Michele Nannarone, con l’accusa d truffa aggravata. L’ipotesi accusatoria sostiene che l’imputato avrebbe millantato “la capacità di compiere in suo nome e per suo conto vantaggiosi investimenti finanziari, quale ex responsabile di filiale” di un istituto di credito perugino e di “addetto agli investimenti” presso un’altra banca umbra, dissimulando un “falso investimento mediante la consegna di 24 assegni a garanzia di importo corrispondente alle somme riscosse (fra il 3 gennaio 2014 e il maggio 2018), inducendo così in errore la persona offesa sulla reale destinazione delle somme, delle quali invero si appropriava senza provvedere ad alcun investimento”.

L’accusa ovviamente punterà sull’ingiusto profitto e sui raggiri che il sedicente broker abbia ottenuto con queste azioni. Purtroppo, non è un lupo solitario, ma solo un esempio dei casi di persone che con artifizi e raggiri si appropriano indebitamente del denaro di chi ingenuamente è convinto di avere trovato un investitore per conto terzi. Non fidatevi di chi vi promette guadagni facili nel breve termine, di chi non conoscete bene.