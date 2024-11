Bonus in scadenza, ultima chiamata per approfittarne: se hai più di 70 anni non devi attendere oltre

Non perdere tempo e approfitta di questi ultimi giorni per portare a casa l’incentivo dell’anno. Scopri come fare richiesta.

In Italia negli ultimi anni si parla incessantemente dei bonus che continuano a dare incentivi economici soprattutto alle persone meno abbienti sul territorio.

Ormai, è noto a tutti che ritrovarsi in situazioni difficili con famiglie a carico e situazioni precarie lavorative, lo Stato tende la mano e aiuta i più deboli.

Proprio pochi giorni fa si è tenuta la giornata internazionale del povero e diversi sono stati i supermercati in Italia che hanno curato la raccolta alimentare da destinare proprio ai più bisognosi.

Dinanzi quindi alla lotta alla povertà che si sta conducendo davvero con grande impegno in questi tempi, lo Stato, soprattutto durante e dopo il periodo post pandemia, si è mostrato super presente.

Le novità del Governo

È vero che in molti hanno storto il naso dinanzi all’eliminazione del vecchio Reddito di Cittadinanza ormai sostituito da quasi un anno dal famoso Assegno di Inclusione, ma ci sono state cose davvero molto importanti.

Tante sono state le polemiche al seguito ma, il Governo Meloni, ha mostrato che con questa nuova tipologia di supporto, si riescono a ottenere risultati importanti anche nell’introduzione di molte persone disoccupate nel mondo del lavoro. Quello che ora desta più preoccupazioni tra la cittadinanza riguarda il discorso dei bonus che potranno essere confermati dal prossimo anno.

Questo Bonus deve tornare! Gli italiani lo chiedono a gran voce, soprattutto gli over 70

Infatti, per il 2025 ormai alle porte, si parla di una vera e propria rivoluzione che porterà alcuni incentivi economici a salutarci per sempre e altri ad avere alcune modifiche nette e sostanziali. Chiaramente, la Carta Dedicata a Te, il Bonus Studente, la Carta Docente saranno riconfermati in toto affinché ci siano aiuti e sostegni senza grosse distinzioni. C’è un Bonus che, nonostante sia stato prorogato fino al 31 ottobre, forse ha ancora una speranza di ritornare e sopravvivere anche nel 2025. Ma di quale stiamo parlando? Del famoso Bonus Tv.

Gli anziani over 70, infatti, per vedere alcuni canali devono, come tutti avere un decoder specifico. Grazie a questo incentivo dello Stato esso, per le categorie poc’anzi menzionate, il decoder era gratis. Sarà così anche nel nuovo anno? Troppo presto per dirlo ma, gli italiani, ci credono. In ogni caso, se le cose dovessero restare invariate, come riportato da pensionipertutti.it, si potrà fare richiesta online, telefonicamente o di persona (in qualsiasi ufficio postale).