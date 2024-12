Streaming TV, guardare i tuoi programmi preferiti non è mai stato così costoso: ora ti fanno causa

Purtroppo è tutto vero. Smetti subito di vedere la serie tv del momento o la partita della squadra del cuore, in arrivo conseguenze pesanti.

In questo periodo, quando si termina di lavorare e le temperature sono rigide al punto da comprendere che il solo cappotto non basti, restare a casa si rivela essere l’arma più giusta.

Infatti, sono davvero in tanti a sfruttare alcuni momenti della giornata e soprattutto la sera, per trascorrere del tempo con i propri affetti più cari, bevendo una tisana o una cioccolata calda e guardare la serie TV preferita alla televisione.

La guerra del telecomando è ormai onnipresente in tutte le case degli italiani. Che sia a pranzo o a cena, c’è sempre la lotta tra i membri della famiglia per chi deve scegliere cosa vedere e cosa no.

Trasmissioni cult, serie drama e film di spionaggio sono sicuramente tra i più gettonati e, spesso e volentieri, è difficile trovarli nella TV che noi intendiamo ‘commerciale’.

Le piattaforme su cui concedersi svago ‘legale’

Infatti, a tal riguardo, sarebbe opportuno parlare di tutti quegli abbonamenti che ad oggi danno la possibilità ai cittadini di poter assistere alle partite di calcio della propria squadra del cuore su Sky o DAZN, vedere gli aspiranti chef battersi tra un colpo e l’altro nel programma MasterChef su Sky oppure vedere serie di successo, come la tanto attesa seconda stagione di Squid Game. Serie che si può tranquillamente vedere su Netflix.

Tutte queste piattaforme, e sono solo alcune, chiaramente sono a pagamento salvo alcune promo che possono prevedere un accesso gratuito come è accaduto per DAZN nel match tra Milan e Napoli. In quel caso, la piattaforma decise di dare la possibilità di accesso a tutti, clienti e non. Chiaramente, queste occasioni sono uniche e non capitano tutti i giorni. Purtroppo, però, in gran parte dell’Italia sono stati rinvenuti degli accessi assolutamente illegali attraverso quella pratica che in gergo viene chiamata Pezzotto. Ma di cosa si tratta? Scopriamo tutti i dettagli nel prossimo paragrafo.

Streaming TV, in questo modo la causa è dietro l’angolo

Si tratta della possibilità di usufruire in maniera del tutto illecita a tutti i servizi streaming dal calcio alle serie TV, passando per altri sport, i nuovi film in uscita al cinema, pagando una modica cifra al mese ma servendosi di server assolutamente non conformi alla legge. Per fortuna, negli ultimi tempi, i controlli a tutto spiano, stanno mettendo al tappeto tanti imbroglioni e truffatori al fine di arginare sempre di più questo fenomeno che non genera in nessun modo soluzioni positive.

Entriamo quindi nel merito della vicenda e scopriamo quello che sta succedendo negli ultimi giorni. Stando a quanto riportato da money.it, per arginare questo fenomeno dalla Procura di Catania è partita una vera e propria operazione, Taken Down. Grazie ai primi controlli, sono già stati arrestati alcuni di questi ‘furbetti’. Chi possiede invece questo pezzotto, rischia di pagare una multa che va da 150 fino a 5.000 euro.